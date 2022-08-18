سوهاج: بدء التشغيل التجريبى لمحطة صرف صحى «نزالى داوود» ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ -فى تصريحات اليوم الخميس- إن المحطة تأتى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين، وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، لافتا إلى أن المشروع مقام على مساحة 625 مترا مربعا، ويبلغ عدد الوصلات المنزلية الحالية 925 وصلة.

وأشار إلى أن المحطة تشتمل على "عنبر تشغيل، ومظلة المولد، والمحولات، وغرفة الأمن، وعدد 3 طلمبات منها 2 عاملة، وطلمبة احتياطى"، حيث تصرف الطلمبة 55 لتر/ ثانية، لتصل إلى 70 لتر/ ثانية مستقبلا فى عام 2055، ويبلغ طول الشبكة 7500 متر، بأقطار مواسير من 160 وحتى 400 مم، فيما يبلغ قطر مواسير خط الطرد 250 مم بطول 950 مترا.

وفى سياق منفصل، أشار محافظ سوهاج إلى إزالة 101 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضى الزراعية، بالمرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات والتى بدأت فى 13 أغسطس الجارى وتستمر حتى 27 أغسطس.

وقال المحافظ إن الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة بمواجهة التعدى على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، لافتا إلى أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بالمحافظة قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتى أسفرت عن إزالة 52 حالة تعد بالمبانى على مساحة 7 آلاف و61 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة 49 حالة تعد بالزراعة على مساحة 3 أفدنة و22 قيراطا.

وشدد على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.