محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بعدد من المراكز الحكومية واللوجيستية

جاء ذلك خلال جولة المحافظ اليوم الخميس، داخل ميناء غرب بوسعيد، تفقد خلالها ساحة (الصفا والمروة) التى تسمى ساحة الكشف، لمتابعة سير العمل داخلها.
وأشار المحافظ إلى أن موقع الميناء يؤهله ليكون واحدا من أهم الموانئ المحورية؛ فهو يقع وسط موقع متميز وأقرب للسوق الداخلية، مشيرا إلى أنه يجرى تنفيذ خطة متكاملة لتشمل تطوير جميع الساحات وتتضمن إعادة توظيف المساحات غير المستغلة على الأرصفة وإزالة الاشغالات بشكل يليق بالموقع الفريد الذى يتميز بة الميناء، كما تفقد سير وانتظام العمل داخل مجمع المنطقة الحرة، بجمارك بورسعيد والمسئول عن الإفراج عن بضائع المنطقة الحرة.
والتقى المحافظ عددا من العاملين بمجمع المنطقة الحرة، للتأكد من توافر المناخ المناسب لأداء العمل بدقة وانتظام، مؤكدا تقديم الدعم اللازم للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة بالمجمع، وتماشيا مع أعمال التطوير التى شهدتها مختلف المؤسسات بمحافظة بورسعيد.
وأطلع محافظ بورسعيد على انتظام العمل داخل أقسام المجمع، مؤكدا أهمية توفير سبل الراحة للمترددين على المجمع، والاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة التى تساهم فى سرعة وإنجاز المهام.
وتفقد محافظ بورسعيد، سير العمل داخل مركز الخدمات الاستيرادية التابع للجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة؛ للوقوف على آخر التطورات بالمركز، كما التقى عددا من العاملين داخل المركز لمتابعة عدد من ملفات عمل المركز، وإدارة الحصص الاستيرادية وتنظيم عمل الخدمات التجارية بالمحافظة.
وأشاد المحافظ بجهد العاملين بمركز الخدمات الاستيرادية، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة بالتعاون مع الجهات المعنية، موضحا أن تطوير المركز يأتى مواكبا لعمليات التطوير التى شهدتها كل الإدارات والمصالح الحكومية بالمحافظة، فى إطار مشروع المدينة الرقمية الذى انطلق من بورسعيد، موجها بالعمل دائما على تطوير أسلوب العمل بما يحقق أفضل مستوى من الأداء داخل المركز.
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