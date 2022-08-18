آثار المنيا تستقبل وفدا سياحيا من إيطاليا وإسبانيا

وقال الدكتور ثروت الأزهرى، مدير السياحة بالمحافظة - فى بيان - إن المناطق الاثرية بالمحافظة، تستقبل الوفود من جميع أنحاء العالم لافتا، إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية، والمعالم السياحية الهامة ومنها منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوى، ومنطقة آثار بنى حسن جنوب مدينة المنيا بحوالى 20 كيلومتر، وتل العمارنة على بعد 15 كم شمال شرق مدينة ديرمواس إلى جانب منطقة تونا الجبل والتى تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا ومنطقتى البهنسا ودير جبل الطير بمركزى بنى مزار وسمالوط.
وعلى صعيد آخر، حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى بالمنيا 6 مخالفات تموينية خلال حملة رقابية بالتعاون مع الجهات المعنية على الأسواق والمخابز البلدية والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
وقال سعيد محمد رئيس مركز ومدينة مطاى فى بيان اعلامى إن المخالفات المضبوطة تنوعت بين بيع بسعر أغلى من الأسعار المقرر او مزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مشيرا الى انه تم ضبط مصنع أجبان بدون ترخيص والتحفظ على كميات من الألبان وضبط محطة مواد بترولية تعمل بدون ترخيص ومصادرة كمية من المواد البترولية بها.
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