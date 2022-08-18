بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولى

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لمتابعة موقف الاحتياطى الاستراتيجى للسلع الرئيسية، وكذا موقف زراعة المحاصيل فى إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائى، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فيما شارك فى الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء حرص خلال الاجتماع على الاطمئنان على الاحتياطى الاستراتيجى لسلع القمح، والأرز، والسكر التموينى، والزيت التموينى، والمكرونة، واللحوم الحية، حيث تم التأكيد على أن الاحتياطى الاستراتيجى من هذه السلع آمن، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهذا الشأن.

وأضاف "سعد" أن الدكتور مصطفى مدبولى تابع، خلال الاجتماع، جهود وزارة الزراعة فى تحديث القطاع الزراعى وزيادة الرقعة الزراعية، وتوفير المحاصيل المختلفة، فى إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائى، مُشيرا فى هذا الصدد إلى المشروعات الكبرى التى تبنتها الدولة المصرية من أجل زيادة مساحة الرقعة الزراعية، كمشروع الدلتا الجديدة العملاق ومشروع تنمية توشكى وجنوب الوادى، وقريبا تنمية شمال ووسط سيناء والمنيا وغرب المنيا ومشروعات الوادى الجديد ومشروع الريف المصرى 1.5 مليون فدان.