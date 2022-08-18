عاجل- السيسى يوجه القائم بأعمال محافظ البنك المركزى بتطوير السياسات النقدية

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس خلال اللقاء على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية. كما شدد خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزى على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.

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