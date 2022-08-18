عاجل- السيسى يصدر قرارا بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى نبأ عاجل ذكرته "إكسترا نيوز". وقدم طارق عامر، محافظ البنك المركزى، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية؛ على مساندته له خلال فترة توليه منصبه. وأكد عامر، أنه طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة و لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة الرئيس السيسى. وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر، لطارق عامر، محافظ البنك المركزى، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزى. وقبل الرئيس اعتذار عامر عن الاستمرار فى منصبه. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا، بتعيين عامر مستشارا لرئيس الجمهورية.

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