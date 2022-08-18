بنى سويف: تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وافق محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، على تخفيض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام من 230 إلى 225 درجة، لتخفيف العبء على كاهل أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بمرحلة التعليم الثانوى العام ولمراعاة كثافة الفصول المناسبة والمقررة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمحافظة؛ لاعتماد المذكرة التى تقدم بها بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى العام للعام الدراسى المقبل، والموافقة على تخفيض تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى لنفس العام.

وقال وكيل الوزارة إن عدد الناجحين بالدور الأول فى امتحان الشهادة الإعدادية (2021 - 2022) بلغ 56 ألفا و745 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الفصول المتاحة لطلاب الصف الأول الثانوى العام على مستوى المديرية 330 فصلا بعد النزول بالحد الأدنى للقبول بمقدار 5 درجات، مع قبول الطلاب بمدارس الخدمات للثانوى العام بمجموع يقل 40 درجة عن مجموع القبول بتنسيق الثانوى العام.

ولفت إلى موافقة المحافظ على النزول بتنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى للعام الدراسى (2022 - 2023) بأنواعه المختلفة (صناعى، وتجارى، وفندق وزراعى) بدرجات متفاوتة؛ نظرا لعدم وصول مدارس التعليم الفنى للمستهدف من قبول الطلاب بالصف الأول لهذا العام.

وأضاف أنه بعد دراسة الأماكن المتاحة بالمدارس، وفى ظل تطبيق منهجية الجدارات ببعض المدارس الفنية، فقد تمت الموافقة على التحاق الطلاب الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى للقبول ببعض المدارس بعد خفض مجموع القبول خلال المرحلة الثانية من التنسيق، على أن يتم قبول هؤلاء الطلاب بهذه المدارس "بالتقدم على نظام الخدمات كفصول مسائية"، طبقا للقرار الوزارى رقم 160 لسنة 2020.