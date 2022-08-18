محافظ الوادى الجديد يتابع الموقف التنفيذى بمدرسة we فى الخارجة

جدة - نرمين السيد - رافق محافظ الوادى الجديد، المهندس مجدى الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد والدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة. ووجه المحافظ - فى بيان اليوم الخميس- بسرعة استكمال أعمال الإنترلوك بالفناء وإنشاء السور الفاصل بين المدرسة والمدرسة الفنية للبنات وفتح بوابات دخول وخروج منفصلة للمدرسة. كما تفقد أعمال تجهيز ورفع كفاءة ورش الكهرباء والاتصالات الملحقة وتأسيس البنية التكنولوجية بالفصول الدراسية، مشددا على سرعة الإنتهاء من الأعمال فى الموعد المحدد.

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