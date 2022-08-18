عاجل.. السيسى يلتقى حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس ضرورة العمل على توفير مصادر متنوعة من موارد العملات الأجنبية، وتطوير السياسات النقدية للتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بتعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى، خلفا لطارق عامر. جاء ذلك فى نبأ عاجل ذكرته "إكسترا نيوز".

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