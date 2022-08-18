محافظ المنيا: توفير الأراضى اللازمة لمشروعات حياة كريمة بالمرحلة الثانية

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى محافظ المنيا، إنه تم البدء فى توفير الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى يتم تنفيذها بنطاق 102 قرية بمركزى سمالوط وبنى مزار بالتوازى مع تنفيذ المشروعات الخاصة بالمبادرة فى 5 مراكز بالمرحلة الأولى بإجمالى 192 قرية و757 تابعا.





وأكد المحافظ، خلال اجتماعه اليوم الخميس مع الأجهزة التنفيذية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، ارتفاع معدلات إنجاز الأعمال التى يجرى تنفيذها بالمبادرة فى جميع المراكز وتوصيل الخدمات والمرافق لها وفقا للجدول الزمنى المحدد مستعرضا نسب ومعدلات التنفيذ لجميع القطاعات الخدمية والتى يجرى العمل على تنفيذها تباعا بالقرى المستهدفة.

وأشار إلى أنه يحرص على مشاركة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، فى الاجتماع الدورى لحثهم على تعظيم الاستفادة من تلك المبادرة التى ستغير حياة المواطنين لضمان حياة كريمة لكافة الفئات.

وفى سياق متصل، سلم محافظ المنيا السيدة أمل حسين محمد السيد دياب ابنة مركز سمالوط، الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة للعام الحالى " وسام الكمال " من الطبقة الثانية الذى منحه لها الرئيس عبد الفتاح السيسى تقديرا لما قدمته من جهد وتضحيات وكفاح لتربية أبنائها خلال مسيرة من العطاء.

وشدد المحافظ -خلال استقبالة الأم المثالية- حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم الكامل للمرأة المصرية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم وتمكين المرأة المصرية التى تعد محورا أساسيا فى خطة الدولة الشاملة للتنمية، مشيرا إلى أن المرأة المصرية كانت هى خط الدفاع الأخير والصلب فى ظل الظروف والأحداث الصعبة، التى مرت بها مصر خلال السنوات الأخيرة.