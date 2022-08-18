غدا الجمعة آخر موعد لتقديم طلبات اختبار القدرات في جامعة الأزهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 أغسطس 2022 01:26 مساءً - أكد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة تسجيل الطلاب -الناجحين في الدور الأول أو الذين سيؤدون اختبارات الدور الثاني- الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات قبل أن يغلق باب التسجيل لهذه الاختبارات الجمعة الموافق 19 /8/ 2022م، وذلك في ضوء تعليمات فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أنه لن يعاد فتح باب تسجيل الرغبات مرة أخرى بعد هذا التاريخ.

وقد أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن فتح باب التسجيل إلكترونيًّا للطلاب الوافدين المقيدين على منح الأزهر الشريف الكترونيا عبر الرابط المرفق. وأوضح نائب رئيس الجامعة أن فتح باب التسجيل إلكترونيًّا يأتي في إطار جهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، نحو التحول الرقمي وتماشيًا مع السياسة العامة للدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تسجيل الرغبات متاح للكليات العملية والنظرية حتى يوم 15/9/2022م أما بالنسبة إلى الكليات الشرعية والعربية فمستمر حتى 13/10/2022م. وأشار الشربيني الى أن الجامعة تقبل الطلاب الوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية او مايعادلها وثانوية معهد البعوث الإسلامية او مايعادلها وثانوية القراءات، إضافة إلى الطلاب الوافدين الحاصلين على الشهادة الثانوية المعادلة للثانوية العامة المصرية؛ طبقًا للضوابط والشروط، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات يجب على المتقدمين اتباعها وهي كمايلي: يقوم المتقدمين بتسجيل بياناتهم من خلال الرابط التالي https://www.azu.edu.eg/AzForeignersgrants2022/

ومن المقرر أن تبدأ أعمال تنسيق الأزهر ٢٠٢٢ للبنين والبنات بداية شهر ستمبر المقبل عقب انتهلء امتحانات الثانويه الازهر الدور الثانى

وكانت نسبة النجاح الثانويه الازهرية2022قد بلغت 57.31% طالب وطالبة بلغ عددطلاب امتحانات الدور الثانى 28664طالب زطالبة

فيما بلغ نسبه النجاح للشعبه العلمية 68.55% فيما سجلت نسبة نجاح الشعبه الادبى 50.97% نسبة النجاح فى نتجة شعبة العلوم 97.2%.

كما يتسأل طلاب الازهر عن تنسيق كليات الازهر للالتحاق بجنبع اقسماها ومن المقرر اعلانه بعد انتهاء أمتحانات الدور الثانى

وقد جاء تنسيق العام الماضي 2021 كتالى الحد الادنى لكلية الطب للبنين بالقاهرة من 627درجة بنسبة 96.46%

والحد الادنى لقبول كلية الطب بنين فرع دمياط 625 د جة

الحد الأدنى لكلية الطب بنين دمياط: 625 درجة بنسبة 96.15%.

الحد الأدنى لكلية الطب بنين دمياط: 625 درجة بنسبة 96.15%.

الحد الأدنى لكلية الطب بنين أسيوط: 622 درجة بنسبة 96.69%.

الحد الأدنى لكلية طب أسنان بنين القاهرة: 621 درجة بنسبة 96.54%.

الحد الأدنى لكلية طب أسنان بنين بأسيوط: 619 درجة بنسبة 95.23%.

الحد الأدنى لكلية الصيدلة بنين القاهرة: 613 درجة بنسبة 94.31%.

الحد الأدنى لكلية الصيدلة بنين أسيوط: 609 درجات بنسبة 93.69%.

الحد الأدنى لكلية الهندسة بنين القاهرة: 600 درجة بنسبة 92.31%.

الحد الأدنى لكلية الهندسة بنين قنا: 593 درجة بنسبة 91.23%.

الحد الأدنى لكلية العلوم بنين القاهرة: 550 درجة بنسبة 84.46%.

الحد الأدنى لكلية الهندسة الزراعية للبنين بالقاهرة: 549 درجة بنسبة 84.46%.

الحد الأدنى لكلية العلوم بنين أسيوط: 514 درجة بنسبة 79.08%.

الحد الأدنى لكلية اللغات والترجمة للبنين بالقاهرة: 501 درجة بنسبة 77.08%.

مؤشرات تنسيق الأزهر علمي بنات

وجاء تنسيق الأزهر 2021 في بعض الكليات للبنات على النحو التالي:

- الحد الأدنى للقبول في كلية طب بنات القاهرة جامعة الأزهر 96.46%.

ـ الحد الأدنى للقبول في كلية طب بنات دمياط جامعة الأزهر 96.15%.

ـ الحد الأدنى للقبول في كلية طب بنات أسيوط جامعة الأزهر 95.69%.

ـ الحد الأدنى للقبول في كلية طب الأسنان بنات القاهرة جامعة الأزهر 95.54%.

ـ الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة بنات بالقاهرة جامعة الأزهر 94.92%.

ـ الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة بنات أسيوط جامعة الأزهر 94.46%.

ـ الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بنات القاهرة جامعة الأزهر 93.08%.

ـ الحد الأدنى للقبول بكلية التمريض بنات القاهرة جامعة الأزهر 91.69%.

ـ الحد الأدنى للقبول بكلية العلوم بنات القاهرة جامعة الأزهر 91.54%.

ـ الحد الأدنى للقبول بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر 91.08%.

مؤشرات تنسيق الأزهر أدبي

بينما جاء تنسيق الأزهر أدبي بنين 2021:

كلية شريعة وقانون القاهرة على حد أدنى 573 درجة.

كلية اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية 566 درجة.

كلية الإعلام للبنين بالقاهرة 526 درجة.

كلية التجارة بنين القاهرة- شعبة اللغة الإنجليزية بمصروفات انتظام: 408 درجات.

كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة انتظام بمجموع درجات 427 درجة.

كلية التربية بنين بأسيوط 417 درجة.

تنسيق الازهر ادبي بنات 2021

وجاء تنسيق كليات الأدبي بنات 2021 في بعض الكليات كالأتي:

كلية الدراسات الإنسانية بنات، القاهرة، شعبة الجغرافيا، انتظام: 532 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات، القاهرة، شعبة اللغة العبرية وآدابها، انتظام: 531 درجة.

كلية التربية بنات أسيوط، قسم رياض الأطفال، انتظام: 531 درجة.

الدراسات الإنسانية بنات القاهرة شعبة علم نفس انتظام: 528 درجة.

كلية التربية بنات أسيوط انتظام: 524 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف، الدقهلية، شعبة تاريخ، انتظام: 522 درجة.

الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف، قسم اجتماع، انتظام: 517 درجة.

كلية البنات الإسلامية أسيوط، شعبة الشريعة والقانون، انتساب: 315 درجة.

تحذير مهم بشأن تنسيق الأزهر 2022

فيما حذر الأزهر من الانسياق وراء شائعات تنسيق الأزهر 2022، وقد نفت الجامعة في بيان ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص مؤشرات القبول والحدود الدنيا لتنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي 2022-2023م.

أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، دعمه الكامل لجميع الأنشطة الطلابية العلمية والبحثية والثقافية والفنية

وأوضح رئيس الجامعة خلال استقباله طلاب وطالبات الجامعة (طلاب من أجل مصر)؛ لتهنئته بمنصبه الجديد أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولي الشباب عناية خاصة؛ انطلاقًا من أن شباب اليوم هم رجال الغد وقادة المستقبل.

وأضاف رئيس الجامعة أن طلاب وطالبات جامعة الأزهر في جميع الكليات بالقاهرة والأقاليم كان لهم تمثيل مشرف ومشاركات فاعلة في: معسكر إعداد القادة، وبرنامج العباقرة، ومسابقات حفظ القرآن الكريم، والطالب المثالي وغير ذلك من الأنشطة الطلابية.

وقدم الطلاب والطالبات التهنئة لفضيلة الدكتور سلامة، داود رئيس الجامعة الجديد، داعين له بالتوفيق والنجاح والنهوض والارتقاء بجامعة الأزهر؛ كي تتبوأ مكانتها اللائقة بها وبتاريخها التليد على مستوى العالم.