4 مراكز تكنولوجية متنقلة لخدمات المواطنين بمحافظة القاهرة

يأتى ذلك فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها، وفى ضوء العمل من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بأفضل الطرق وبكفاءة ويسر، وبالتعاون مع كافة وزارات وجهات الدولة.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن تلك المراكز التى تسلمتها محافظة القاهرة تأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارتى التخطيط والتنمية المحلية ليصل عدد المركز التكنولوجية المتنقلة لخدمات المواطنين المسلمة لوزارة التنمية المحلية إلى 37 مركزا تكنولوجيا متنقلا على مستوى كافة محافظات الجمهورية ضمن خطة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الهدف المشترك وهو تقديم خدمة حكومية أفضل وبالتالى تحقيق رضاء المواطن.
من جانبه، قال المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمى والبنية المعلوماتية إن هذه المراكز تم تطويرها بواسطة فريق متميز من مهندسين وفنيين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية، وذلك من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطن المصرى، ومنعا للتكدس والزحام فى أماكن تقديم الخدمات المختلفة.
وتشمل خدمات المراكز التكنولوجية للأحياء طلب تصالح عن مخالفات المبانى، طلب بيان صلاحية موقع، طلب تجديد ترخيص أعمال بناء، طلب توصيل مرافق دائمة، طلب ترخيص إعلان، وذلك باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى ووسائل التأمين اللازمة.
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