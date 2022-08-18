محافظ الجيزة: استجابة فورية لـ99% من شكاوى المنظومة الحكومية الموحدة

جدة - نرمين السيد - أشاد أحمد راشد بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وسرعة تعاملها مع شكاوى واستغاثات المواطنين التى يتم رصدها، وتنفيذها لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تحقيق أفضل استجابات ممكنة للشكاوى، وما تقوم به المنظومة من تنسيق كامل مع جميع الجهات الحكومية.





وأعلن أحمد راشد، وفقا لبيان صحفى، أن محافظة الجيزة تمكنت من إنجاز 99% من الشكاوى الواردة من مواطنى الجيزة إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وحلها.

وأكد محافظ الجيزة، أن الشكاوى المتبقية التى لم يتم إنجازها حتى الآن تتعلق بمشروعات جار تنفيذها ولم يتم الانتهاء منها أو مشروعات لم يتم توافر الاعتمادات المالية لها خلال العام المالى الحالى، مؤكدا أنه تم تقليص مدة الرد وإنجاز الشكوى لتصل إلى 4 أيام فقط بدلا من 21 يومًا للتسهيل على المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالبهم.

وأشار أحمد راشد، إلى أن المحافظة تلقت 91817 شكوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية منذ بدء تفعيل المنظومة، حيث تمت الاستجابة لـ 90615 شكوى للمواطنين بنسبة تنفيذ 99% وجار الانتهاء من 1202 شكوى أخرى.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التى تقدمها للمواطنين وخاصة فى الرد على الشكاوى حيث يتم تلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيا فورا.

وأكد المحافظ، أن هناك متابعة يومية لشكاوى المواطنين وأن المحافظة لا تدخر جهداً فى حلها مع الأهتمام البالغ بمستوى النظافة والتجميل وعدم السماح بتراكم تجمعات لمخلفات القمامة والتعاقد مع شركات نظافة لديها الخبرة والمعدات الكافية لتفعيل منظومة الجمع السكنى بالمراكز والقرى.