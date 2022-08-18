نيفين القباج تبحث مع الاتصالات مشروع «أحمس» للربط بين الوزارات

جدة - نرمين السيد - استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمى والميكنة، والمهندسة هاله إمام مدير المشروعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث مشروع "أحمس" للربط البينى بين الوزرات.





حضر الاجتماع، أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلى، والمستشار محمد عمر القمارى المستشار القانونى لوزارة التضامن، ورأفت شفيق مستشار الوزيرة لبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعى والمدير التنفيذى لبرنامج "تكافل وكرامة" للدعم النقدى المشروط، والمهندسة أمل حلمى استشارى إدارة قواعد البيانات ورقابة الجودة، والمهندس أحمد درويش معاون وزيرة التضامن الاجتماعى للتحول الرقمى، ومجدى حسين رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.

وشهد اللقاء استعراض العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى سبيل تحقيق رؤية الحكومة فى التحول الرقمى وتوفير خدمات الربط البينى لقواعد بيانات كافة الجهات والوزارات والهيئات الحكومية المختلفة بشأن كافة بيانات المعاملات التى يجريها كل مواطن مصرى خاصة من المستفيدين من خدمات الحماية الاجتماعية التى تقدمها مختلف الوزارات.

كما شهد استعراض تقدم الوضع بشأن ميكنة منظومة الرعاية الاجتماعية بما يشمل قواعد بيانات مؤسسات الرعاية للأطفال الأولى بالرعاية مثل الأيتام والأطفال وبلا مأوى، ومؤسسات المسنين، كما تم مراجعة ما تم إنجازه فى برامج الإعاقة بشأن الخدمات المتكاملة والربط بين الوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة كما ورد فى القانون رقم 10 لسنة 2018، وأخيرا، تم مناقشة استكمال المنظومة الإلكترونية لخدمات تنظيم ممارسة العمل الأهلى للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وانتظارها لاختبارات الحماية من اختراق البيانات.

ومن جانبه، عرض المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهداف مسودة تفاهم مشروع "أحمس" المخطط تنفيذه من طرف وزارة الاتصالات لتنفيذ أعمال الربط البينى بين الجهات المختلفة، موضحا كافة الأدوار المعنى بتنفيذها كل من الجهات تمهيدا لمراجعة المسودة فى شكلها النهائى تمهيدا لتوقيعها بين الطرفين.