محافظ الفيوم يشهد تدشين مبادرة «أشجار بلا كوارث» لتحسين البيئة

جدة - نرمين السيد - وانطلاقا من تلك المبادرة، أصدر رئيس الوزراء توجيهات خلال رئاسته لمجلس المحافظين الأخير، بأن تقوم كل محافظة بتبنى فكرة إنشاء حديقة مركزية بالمدن الكبرى، لتوفير مساحات خضراء تكون متنفسا للمواطنين، مشيرا إلى أنه يجرى تدبير قطع أراض بمدن المحافظة المختلفة لإنشاء تلك الحدائق عليها.

جاء ذلك خلال حضور محافظ الفيوم، اليوم الخميس، تدشين مبادرة "أشجار بلا كوارث" بهدف تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة بمدينة الفيوم، فى إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لزراعة 100 مليون شجرة، من الأشجار المثمرة فى الشوارع والميادين، وعدد من المنشآت الحكومية كالمدارس.

وأضاف أن المحافظة تسعى دائما للتعاون البناء مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والكيانات الاعتبارية فى إطار من القانون، لتحقيق أهداف مبادرة "أشجار بلا كوارث"، موجها بتكثيف التوعية بأهمية المحافظة على تلك الأشجار التى يتم زراعتها من خلال المبادرة، ومتابعة ريها بالتنسيق بين شباب المبادرة ومجلس مدينة الفيوم، مشيرا إلى أن نجاح المبادرة يحتاج إلى تكاتف جميع الجهود، لإيصال الرسالة الصحيحة للمواطنين بأهمية هذه المبادرة، لتشجيع زراعة الأشجار المثمرة بجانب أشجار الزينة، لما لذلك من مردود اقتصادى طيب، كخطوة أولى لتعميم زراعة الأشجار بشتى أنحاء المحافظة.

من جانبه، أشار مؤسس مبادرة "أشجار بلا كوارث" المهندس أحمد مجدى إلى أن المبادرة تبدأ أعمالها بمدينة الفيوم، وستأتى باقى مراكز المحافظة تباعا، وتستهدف المبادرة زراعة 10 آلاف شجرة مثمرة " توت، وزيتون، والرمان، والتين، والبرتقال، واليوسفى، والليمون" إضافة للأشجار التى تعطى منتجا خشبيا، فضلا عن أشجار الزينة.

وأضاف أن مبادرة "أشجار بلا كوارث" يشارك فيها 50 شابا وفتاة، بواقع 30 من شباب المبادرة، و20 من متطوعى مبادرة "شباب يدير شباب" التابعة لوزارة الشباب والرياضة، موضحا أن أعمال المبادرة تشمل زراعة الأشجار، ورعايتها، وتقليمها، وتدوير مخلفاتها، إضافة لتوعية المواطنين بأهمية الأشجار المثمرة التى يتم زراعتها.

على صعيد آخر، تابع محافظ الفيوم، اليوم، مع رؤساء مجالس المدن، خطة رصف الطرق الداخلية والخارجية بشتى أنحاء المحافظة، موجها بسرعة استكمال الأعمال بالطرق الجارى تنفيذها، والبدء فى الطرق المتوقفة بالتنسيق بين مختلف شركات المرافق والجهات ذات الصلة، فى أسرع وقت ممكن للحد من الكثافات وتحقيق السيولة المرورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد، اليوم، بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد عماد، والسكرتير العام لمحافظة الفيوم عبد الفتاح تمام، ومعاون المحافظ الدكتور محمد التونى.

واستعرض الاجتماع أهم الطرق داخل وخارج محافظة الفيوم التى يتم رصفها، ورصد الاحتياجات لسرعة الانتهاء من أعمالها، تيسيرا للحركة وتقليلا للكثافات المرورية.

واستمع المحافظ لاستعرض مسئولى الطرق بشأن الموقف التنفيذى لأعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بعدد من المناطق، موجها مسئولى الهيئة العامة للطرق، بالتنسيق مع الشركات المنفذة، بتحقيق عوامل واشتراطات الأمان بالطرق التى يجرى رصفها، ووضع علامات إرشادية ولوحات توضيحية على هذه الطرق وتزويدها بعلامات مضيئة وحواجز تهدئة لمنع السرعات الزائدة للمركبات، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه مدير مديرية الطرق بالفيوم، بإعداد المقايسات اللازمة للطرق المزمع رصفها بالخطة الاستثمارية بمختلف مراكز المحافظة، مشددا على أن تلك المقايسات شأن مديرية الطرق على وجه الخصوص، مؤكدا محاسبة المقصرين والمتخاذلين قانونيا، مشددا على إنهاء كافة أعمال شركات المرافق بالطرق المقرر رصفها بالخطة، وإعداد المحاضر التنسيقية بين الجهات المختصة بهذا الشأن.