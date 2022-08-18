7 آلاف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

فى هذا السياق، أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 7 آلاف طالب على موقع التنسيق الإلكترونى للعام الجامعى الجديد 2022 2023.
وأكد السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 22 8 2022.
وأضاف عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب فى عملية التنسيق الإلكترونى من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.
وأكد المُتحدث الرسمى، أنه على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق فى تمام الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 22 الجارى، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.
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