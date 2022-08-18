محافظ دمياط: المشروعات الخضراء الذكية تأتى فى إطار رؤية 2030

جدة - نرمين السيد - أكدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتى أطلقتها الدولة فى ضوء استضافتها ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"، تأتى فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ودورها الريادى للتعامل مع قضية تغير المناخ والتخفيف من تداعياتها.





وأوضحت محافظ دمياط -فى بيان، اليوم الخميس- أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية برئاستها مهمتها التوعية بالمبادرة وتنفيذ البرامج التدريبية ذات الصلة، ودراسة المشروعات المقدمة وفقا للمعايير التى تحددها اللجنة التنظيمية الوطنية، واختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة وعرضها على اللجنة التنظيمية.

وأضافت أن المبادرة التى تم إطلاقها بجميع محافظات الجمهورية تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التى تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى، إلى جانب رؤى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأشارت إلى أنه من خلال المبادرة يتم تلقى مشروعات تتحقق من خلالها تلك الرؤى، حيث تستهدف 6 فئات هى "المشروعات كبيرة الحجم، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة".

ودعت الفئات المستهدفة إلى تقديم مشروعات تتوافق مع أهداف المبادرة، والتى تتمثل فى "التخفيف من آثار تغير المناخ، التكيف مع تغير المناخ، الحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث"، معلنة عن فتح باب التقدم لتلك المشروعات من خلال المنصة الخاصة بالمبادرة، والتى ستبدأ فى الفترة من 21 أغسطس الجارى حتى 7 سبتمبر المقبل.