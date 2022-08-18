جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 20 قافلة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة فى 60 قرية بـ16 محافظة، تحت شعار "حقك تنظمى"، خلال الفترة من يوم السبت المقبل وحتى الثلاثاء 30 أغسطس الجارى، وذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إطلاق أولى قوافل الصحة الإنجابية، أيام 20 و21 و22 أغسطس، لتجوب قرى "الجرادات، ودمسنا، وبلقطر" بإدارة أبوحمص محافظة البحيرة، لافتا إلى أن هذه القوافل تجوب قرى محافظات المشروع القومى لتنمية الأسرة، وقرى "حياة كريمة" والقرى الأكثر احتياجا، وذلك خلال 3 أيام على التوالى، بهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان، ولرفع وعى المجتمع، وذلك ضمن خطة الدولة لخفض معدلات الزيادة السكانية.

وأضاف عبدالغفار، أنه سيتم إطلاق 6 قوافل أخرى أيام 21 و22 و23 أغسطس، لتجوب قرى "الدير، وميت كنانة، والعمار" بإدارة طوخ محافظة القليوبية، و"الحمام، ودنديل، وبهبشين" إدارة ناصر محافظة بنى سويف، و"الشيخ غريب، والخفيج، ومنشية عصمت" إدارة القصاصين محافظة الإسماعيلية، و"الكولة، والصوامعة، والحواويش" إدارة أخميم محافظة سوهاج، و"حانوت، ونهطاى، ومسجد وصيف" إدارة زفتى محافظة الغربية، و"غزالة، وطهواى، وقرقيره" إدارة السنبلاوين محافظة الدقهلية.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق 4 قوافل أخرى للصحة الإنجابية بقرى "سرسنا وفرقص والروضة" إدارة طامية محافظة الفيوم، وقرى "التتالية وبلوط ومير" إدارة القوصية محافظة أسيوط، وقرى "قورص، وكفر منصور، وسمادون" إدارة أشمون محافظة المنوفية، وقرى "هور، ودروة، والبرشا" إدارة ملوى محافظة المنيا، وذلك خلال أيام 22 و23 و24 من الشهر نفسه.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أنه سيتم إطلاق 4 قوافل للصحة الإنجابية، أيام 23 و24 و25 أغسطس، بقرى "المزرعة الآلية، والمهدية، والنجيلى" إدارة أبوالمطامير محافظة البحيرة، وقرى "الديسمى، والجزيرة، والحى والمناشى" إدارة الصف محافظة كفر الشيخ، وقرى "وقف قبلى، وخليج بحرى، وبنى بكار" إدارة مطوبس محافظة كفر الشيخ، وقرى "قبلى قامولا، والبعيرات، والضبعية" إدارة القرنة محافظة الأقصر.

وأضاف عباس، أنه سيتم إطلاق قافلة أخرى أيام 27 و28 و29 الشهر الجارى بقرى "المتانيا، وكفر عمار، والرقة" إدارة جنوب العياط محافظة الجيزة، كما سيتم إطلاق 4 قوافل صحة إنجابية بقرى "كفر عطا الله، ودملو، ومرصفا" إدارة بنها محافظة القليوبية، وقرى "طنسا، وطوه، وصفط راشين" إدارة ببا محافظة بنى سويف، وقرى "الصدقية، وفارس، والعتمور مستجد" إدارة كوم امبو محافظة اسوان، وقرى "الأخيوة، وشهداء بحر البقر، وجزيرة سعود" إدارة الحسينية محافظة الشرقية، وذلك خلال أيام 28 و29 و30 من الشهر ذاته.

وأردف أنه تم توفير أخصائيى النساء والتوليد، وأخصائيى تنظيم الأسرة بالقوافل لتقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية، من ضمنها خدمات المشورة ومتابعة الحمل واجراء السونار، لافتا إلى توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان، ومن ضمنها الوسائل طويلة المفعول الحديثة، لرفع معدلات استخدام الوسائل، وخفض الحاجة غير الملباة، حرصا على إرضاء المنتفعات.

ونوه عباس، إلى أنه سيتم إقامة معارض لنوادى المرأة مصاحبة للقوافل، لعرض منتجات السيدات اللاتى تم تدريبهن بنوادى المرأة فى الوحدات الصحية، إيمانا من الوزارة بأهمية تمكين المرأة ودعمها اقتصاديا، مما له أثر إيجابى على تنمية الأسرة المصرية.