محافظ قنا يتابع زراعة نموذج لقصب السكر بنظام الشتل بالأنسجة

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ قنا أشرف الداودى، اليوم الخميس، معدلات نمو قصب السكر بالحقل الإرشادى النموذجى بقرية المخادمة التابعة لمركز قنا، ضمن المشروع القومى للتحول نحو زراعة محصول قصب السكر باستخدام أسلوب الشتل بالأنسجة، وتطبيق نظام الرى بالتنقيط تمهيدا لتعميمه على مستوى المحافظة.





واستمع محافظ قنا - حسب بيان - إلى شرح تفصيلى من وكيل وزارة الزراعة لمراحل زراعة القصب بالشتلات بأول حقل إرشادى بمحافظة قنا بواقع 5 أفدنة حيث قامت إدارة المحاصيل السكرية بتوفير 40 ألف شتلة صنف "س 9" التى تتميز بالإنتاجية العالية ومقاومة الآفات والأمراض، بينما قام جهاز تحسين الأراضى بتوفير شبكة الرى بالتنقيط.

وأشار إلى أن الشتلة الواحدة "الجورة" تضم أكثر من 15 عود قصب، وهو ضعف العدد المنزرع فى المحاصيل العادية، لافتا إلى أن معدلات نمو المحصول جيدة جدا، وذلك فى إطار سعى الدولة المصرية إلى تطوير قطاع الزراعة والتوسع فى إنتاج المحاصيل الزراعية التى تدخل فى الصناعة، بهدف تحقيق زيادة الإنتاج وسد حاجة الأسواق المحلية ومن ثم التصدير إلى الخارج.

وقال محافظ قنا إن هذا الحقل الوحيد على مستوى الجمهورية الذى يتم زراعته بنظام شتلات الأنسجة صنف (س 9)، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو النهوض بمحصول قصب السكر والتوسع فى زراعته بنظام الشتلات واستخدام أساليب الرى الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الزراعة، مما يحقق مردودا اقتصاديا إيجابيا على المزارعين، بالإضافة إلى التغلب على مشاكل الزراعة التقليدية وزيادة إنتاجية الفدان، فضلا عن توفير نفقات مكافحة الحشائش، ورفع كفاءة استخدام الأسمدة وعدم إهدارها، وكذا ترشيد استخدام المياه بما لا يقل عن 40 % مقارنة بالزراعة التقليدية، ومن ثم سهولة استخدام الميكنة الزراعية.

يذكر أن محافظة قنا تعد الأولى على مستوى الجمهورية فى إنتاج السكر من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادى ودشنا وقوص، كما أن المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بالمحافظة تبلغ حوالى 120 ألفا و360 فدانا تمثل حوالى 37% من إجمالى المساحة المنزرعة بالقصب على مستوى الجمهورية تنتج حوالى 3 ملايين طن قصب خام تنتج بدورها حوالى 300 ألف طن سكر سنويا.

وفى سياق آخر، نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بنجع حمادى قافلة طبية متخصصة فى أمراض وجراحات العيون بمركز نجع حمادى فى إطار الدور المجتمعى الذى ينتهجه برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب أمين عام الحزب.

وقال أحمد عبدالعال أمين حزب مستقبل وطن بمركز نجع حمادى- فى بيان - إن القافلة الطبية قدمت خدماتها لأهالى منطقة الساحل بنجع حمادى ووقعت الكشف الطبى على 609 حالات وتم تحويل الحالات التى تحتاج لجراحات لمستشفيات وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه سيتم عمل عدد كبير من النظارات الطبية مجانا على نفقة الحزب لغير القادرين.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الفعاليات الجماهيرية التى تخدم المواطن البسيط وتحقق مزيدا من التلاحم بين الحزب والمواطنين بمختلف أرجاء المحافظة.