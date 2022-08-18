تنفيذا لتكليفات الرئيس.. التحالف الوطني يطلق المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 أغسطس 2022 12:29 مساءً - تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بدعم تكافؤ الفرص التعليمية وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية، انطلقت فعاليات المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع بمحافظة الشرقية، وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتمكين ذوي الهمم، وتحت مظلة كيانات التعليم المختلف، وذلك بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان وجامعة الزقازيق، حيث تم تسليم عدد ٨٩ جهاز كمبيوتر محمول( لاب توب) لذوى الإعاقة البصرية بقاعة الاحتفالات بكلية العلوم ذوى الاعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقيه، جاء ذلك بحضور كلا من: ا. د عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، ود. صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي بالسياسات الاجتماعية، وا. عبدالحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقيه والاستاذ سيد رحب مدير فرع الاورمان بالشرقيه.

وتأتي مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية لدعم الطلاب الذين يواجهون ظروفا خاصة، وتعد هذه المبادرة تأكيدا على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الأولي بالرعاية، والعمل جنباً إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية والدعم اللازم لهم.