وزيرة البيئة تشهد توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين جهاز شئون البيئة ومركز تحديث الصناعة ومؤسسة إستدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير لإطلاق جائزة مواجهة التغير المناخي في افريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 أغسطس 2022 12:29 مساءً -

وزيرة البيئة: تشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لإفريقيا

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز شئون البيئة ومركز تحديث الصناعة ومؤسسة إستدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، لإطلاق وتنفيذ جائزة مواجهة التغير المناخي في افريقيا، بهدف تشجيع كافة القطاعات من أصحاب المصالح لاتباع نهج صديق للبيئة وتخفيف ومعالجة وطأة التغير المناخي وتطبيق مبادرات قائمة على الابتكارات فى مجال العلوم والتكنولوجيا لدعم إجراءات مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقد وقع على المذكرة كل من الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والمهندس محمد عبد الكريم بصفته المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مجلس أمناء مؤسسة إستدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص وزارة البيئة على تشجيع الابتكارات والمبادرات من مختلف الجهات سواء الحكومية أو المجتمع المدني، لتحقيق دمج حقيقي لبعد تغير المناخ في مختلف قطاعات التنمية ، وتشجيع المشاركة المجتمعية وخاصة في إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، لنقدم للعالم نموذجا مصريا مميزا يقوم على إشراك كافة الأطياف من خلال حوار وطني شامل، يتيح الفرصة لابراز لتقديم الرؤى والابتكارات المختلفة.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مصر بوصفها تستضيف مؤتمر المناخ COP27 نيابة عن القارة الأفريقية، تسعى لتحقيق مصالح كافة الدول الأطراف وخاصة الأفريقية والنامية التي تعد أكثر تأثرا بتغير المناخ، وتعزيز التعاون الأفريقي المشترك لمواجهة آثار تغير المناخ كتحدي كبير يواجه القارة، ومن هنا يأتي إطلاق الجائزة في دول الأعضاء للكوميسا لتشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لإفريقيا والعالم ككل، تكاملا مع رؤية الكوميسا لتكوين وحدة متكاملة على الصعيد الدولي اقتصاديا والارتقاء بقضايا تكنولوجيا المعلومات والصناعة والطاقة واستدامة البيئة والموارد الطبيعية، حيث سيتم عرض نتائج الجائزة وتكريم الفائزين خلال فعاليات مؤتمر الأطراف بشرم الشيخ للمناخ COP27.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الجائزة في ٤ مجالات، تكنولوجيات تغير المناخ والتخفيف والتكيف للشركات الكبيرة و المتوسطة، والنمو الأخضر للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر والناشئة التى تقودها سيدات، التمويل الأخضر للبنوك والمستثمرين، تعليم المناخ للشباب في الجامعات، المراكز البحثية والمؤسسات غير الهادفة للربح، حيث تستند الجائزة على قدرة المتسابقين على إظهار التأثير والابتكار وقابلية التوسع.

وسيقوم جهاز شئون البيئة تبعا لمذكرة التفاهم بتقديم الدعم الفني والدعم اللوجيستي من خلال وضع المعايير الفنية لتقييم الجائزة، والمشاركة بالخبراء والترويج للجائزة عبر موقع الوزارة، وإدراج حفل توزيع الجائزة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، وتنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للشباب والمتطوعين، بينما يقوم مركز تحديث الصناعة بالتواصل والتشبيك مع الشركاء في القطاعين الصناعي والتجاري فى الدول الاعضاء في الكوميسا من مجالس الأعمال وغرف الصناعة والتجارة، والترويج للجائزة عبر موقع المركز والمجتمع الصناعي، والمراكز البحثية المختلفة، وتقوم مؤسسة إستدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير بانشاء وإدارة الموقع الالكتروني للجائزة، والتواصل مع الأطراف المختلفة.