شحاتة: استمرار التعاون المشترك لتفعيل منظومة التحول الرقمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 أغسطس 2022 12:28 مساءً - أندي: تحويل مصر إلى مركز إقليمي للمواهب في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، بوفد من شركة هواوي للتكنولوجيا برئاسة اندي ديو ين نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمنطقة شمال إفريقيا ، لمناقشة التعاون المشترك بين الوزارة والشركة .

أكد الوزير استمرار التعاون في الملفات المشتركة ، خاصة وأن توجه الدولة المصرية يهدف إلى تفعيل منظومة التحول الرقمي وزيادة الوعي التكنولوجي لدى الشباب خاصة، وأن وظائف المستقبل ستشمل اقتحاما التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قطاعات الإنتاج المختلفة.

فى مستهل اللقاء رحب الوزير ، بوفد الشركة الحضور ، مؤكداً العلاقة الوطيدة التي تجمع وزارة القوى العاملة وشركة هواوي فى العديد من مجالات عمل الوزارة ، وتطوير منظومة التدريب المهني وفق أحدث الأساليب التدريبية العالمية بإضافة تدريب على النظم التكنولوجية للشباب الخريجين على وظائف المستقبل الرقمية وفق بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين .

وأوضح الوزير أن شركة هواوي لها العديد من الأعمال التي ساهمت فيها بالعمل مع الوزارة ، وخاصة تطوير مركز المعلومات ، والتى تركت فيه بصمة واضحة من تحديث للنظم المعلوماتية وبرامج العمل وتطوير البنية الأساسية له ، من أجل تحقيق أداء أفضل في جميع ملفات عمل الوزارة .

وقال وزير القوي العاملة: إننا نمر بمرحلة التحول الرقمي فى مصر، والوزارة بشكل خاص، مشيرا إلي أن التعاون مع هواوى سيجعل العمل ينجز فى أسرع وقت وسيكون الناتج عظيماً ، مع اعتبار عنصر الوقت مهما في إنجاز هذا التعاون .

ومن جانبه قدم "اندي" التهنئة لوزير القوى العاملة على منصبه الجديد معربا عن سعادته بهذا اللقاء ، وقام باستعراض كافة مجالات التعاون التي تمت الفترة الماضية مع وزارة القوى العاملة كجزء من التعاون الشامل بين الشركة والحكومة المصرية ، مؤكدا أن الشركة تهدف الى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للمواهب في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وقال: إن الشركة تعمل على برنامج تدريب الشباب على عدد من البرامج المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واعتماد المتميزين منهم ليكونوا مدربين .

حضر اللقاء من جانب الوزارة حضر حسين صبري البكباشي مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير ، ومن جانب هواوي مابن الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية والاتصال الاستراتيجي لشركة هواوي مصر ، وهمت منصور مسئول العلاقات الحكومية ، وعمرو زايد الرئيس التنفيذي لأكاديمية هواوي مصر.