حملة للتصدى للإشغالات ومراقبة الأسعار بحى وسط الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية والكافيهات بنطاق حى وسط، تنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، بضبط المخالفات وإزالة للاشغالات ومراقبة ثبات الأسعار وفرض هيبة الدولة.





وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع مقهى مخالف للإجراءات الوقائية وتحرير 25 محضرا متنوعا و7 إنذارات مابين تفتيش صيدلى وصحة ورصد بيئى وأمن صناعى والتحفظ على أدوية مستوردة ومهربة معروضة داخل عدد 2 صيدلية وتحرير محضر لصيدلية أخرى بمعرفة التفتيش الصيدلى لهيئة الرقابة على الأدوية و7 محاضر بيع بازيد من السعر المحدد وعدم الإعلان عن الأسعار وخبز ناقص الوزن، كما تم رفع وإزالة 545 حالة إشغال متنوع والتحفظ على 56 شيشة، وتحصيل غرامات فورية تقدر ب 16 آلف جنيها بمعرفة إيرادات الحى. وأكدت رئيس الحى عزه سعد على مواصلة الحملات للتصدى لجميع اشكال التعديات والحفاظ على سلامة المواطنين وفرض النظام وسيادة القانون.

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