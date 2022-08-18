وزير القوى العاملة يبحث ترتيبات مؤتمر العمل العربى فى دورته الـ48

جدة - نرمين السيد - التقى وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بمكتبة بديوان عام الوزارة، فايز المطيرى، المدير العام لمنظمة العمل العربية، وذلك للتباحث حول عقد الدورة الثامنة والأربعين لمؤتمر العمل العربى المقرر انعقاده خلال الفترة من 18 حتى 25 سبتمبر المقبل بالقاهرة دولة المقر بمشاركة 21 دولة عربية يمثلها وزراء العمل بالدول العربية، بجانب رؤساء الوفود من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والنوعية والمهنية.





فى مستهل اللقاء رحب الوزير بـ"المطيرى" مقدما الشكر للمدير العام للمنظمة على الأداء الراقى الملموس الذى قام به خلال الفترة الماضية، ودور المنظمة وأهميته ليس فقط فى مجالات العمل، وإنما فى مجالات متعددة أضيفت لها خلال الفترات الماضية، وسيكون له عظيم الأثر وجنى ثماره خلال الفترات القادمة على مستوى الدول العربية، مشددا على العلاقة الوثيقة والطيبة التى تجمع بين الوزارة ومنظمة العمل العربية والتعاون فى العديد من الملفات.

وأكد وزير القوى العاملة، دور منظمة العمل العربية الفاعل فى دعم العمل والعمال بتمثيلها الفريد من أطراف الإنتاج الثلاث من حكومات وأصحاب أعمال وعمال وانعقاد مؤتمرها الدورى للعمل العربى فى كل عام حرصا منها على خدمة قضايا مجتمع العمل العربى فى كل الدول.

وشدد الوزير على أن الوزارة مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم للمنظمة فى تنظيم مؤتمر العمل العربى فى نسخته القادمة والتسهيلات اللازمة لتحقيق أهدافه المرجوة، والخروج بتوصيات يمكنها أن تثرى مجتمع العمل العربى المشترك.

من جانبه تقدم "المطيرى" بالشكر للوزير على حفاوة الاستقبال، مهنئا إياه بالمنصب الجديد، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة من الوزارات المهمة على مستوى العالم، فهى تتعامل مع مجتمع العمال فى مختلف القطاعات، وتساهم فى حل مشكلاتهم وتسهيل حصولهم على حقوقهم و مكتسباتهم التى كفلها لهم القانون.

وأكد "المطيرى"حبه وتقديره لبلده الثانى مصر، بصفتها عضوا أصيلا فى مجلس إدارة المنظمة، وما حظى به مؤتمر العمل العربى فى دورته السابعة والأربعين بالقاهرة العام الماضى، والذى حظى برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكلمته للمؤتمر التى رسمت لنا خارطة طريق لمواجهة التحديات التى فرضها الوضع الراهن، مقدرا بإشادة الرئيس السيسى بجهود المنظمة فى دعم الدول العربية فى مجالات العمل، متمنيا للرئيس ولمصر بقيادته الحكيمة مزيدا من الرخاء والازدهار على مسار التنمية الشاملة والمستدامة.

وأعرب المطيرى عن أمله أن يكون مؤتمر العمل العربى القادم فى نسخته 48 تحت رعاية الرئيس السيسى على غرار المؤتمر الماضى مع التأكيد أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للأمة العربية وأهم أولوياتها للدفاع عنها فى جميع المحافل العربية والدولية مما يدعو جميع الدول العربية التكاتف حول تلك القضية المحورية.