القوى العاملة: تسوية 13 شكوى وديا وتحويل 16 للمحكمة بالسويس

وأشار الوزير إلى أنه فى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 109 منشأة، وتم تحرير 5 محاضر لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 48 حملات تفتيش شامل، وعقد ندوة توعية، والتفتيش على 9 منشآت فى مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير محضرا واحدا لمنشأة مخالفة، ومنح ترخيص لمنشأة، وعقد لجنة خماسية.
وأوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضى، أن المديرية قامت بتعيين 358 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 5 " قادرون باختلاف " من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 609 باحثا عن عمل، منهم 26 " قادرون باختلاف".
وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، صرفت المديرية 5 منح رعاية إجتماعية بمبلغ 11 ألف جنيه.
وأضاف مدير المديرية، أن المديرية قامت باستخراج 800 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.
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