720 مليون جنيه لدعم التغذية الكهربائية بمشروع الدلتا الجديدة

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جدة - نرمين السيد - ويتضمن القعدين تنفيد الآتى، (إنشاء محطة محولات روافع ترعة الحمام (12) جهد 220/66/11ك.ف سعة (2×175+4×40) م.ف.أ &) و(إنشاء محطة محولات روافع ترعة الحمام (4) جهد 66/11ك.ف سعة (3×40) م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز (GIS).
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعين حوالى 720 مليون جنيه، ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 12 شهرا لكل محطة على حدة.
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