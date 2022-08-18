التنمية المحلية: استمرار تدريب رؤساء ونواب مراكز «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة حرص الوزارة على وجود بصمة واضحة للعاملين بالإدارة المحلية؛ لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، وإعداد كوادر محلية تليق بالجمهورية الجديدة، بالتدريب المستمر وتبادل الخبرات بين العاملين بالمحليات، وبناء قدراتهم فى مختلف المحافظات؛ لتقديم خدمات أفضل للمواطنين تعتمد على أسس علمية متطورة.





وقال الوزير -بحسب بيان، اليوم الخميس- إن الخطة التدريبية للعام المالى الحالى، والتى بدأت هذا الأسبوع بمركز سقارة للتدريب، ستواصل تدريب رؤساء المراكز والمدن ونوابهم والمنفذ بها مبادرة "حياة كريمة"، من خلال دورة "إدارة التغيير والموارد الذاتية المحلية والقوانين التى تنظمها وأنواعها" لعدد 30 من رؤساء المراكز ونوابهم بمحافظات "الفيوم وبنى سويف والمنيا".

وأوضح أن الدورة تستهدف رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية فى مجال آليات التغيير، وإدارة الموارد الذاتية، والنهج التشاركى وإشراك المواطنين فى اختيار مشروعات التنمية المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية، وآليات متابعة تنفيذ المشروعات، وصقل المهارات الشخصية التى تساعدهم على قيادة النقلة النوعية فى دور الإدارة المحلية على مستوى القرى المستفيدة من "حياة كريمة"، إضافة إلى المهارات الإدارية والقيادية فى مجال التخطيط المتكامل، والتشغيل وإدارة الأصول المحلية، مشيرا إلى أنه تم اختيار الموضوعات التى يتم التدريب عليها وفق أحدث البرامج التدريبية المخصصة لها، لتتناسب مع الدور المتوقع من آليات الإدارة المحلية فى المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن البرنامج التدريبى يتم تنفيذه بالتنسيق بين مركز سقارة للتدريب وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والبنك الدولى، وخبراء أكبر الكيانات المتخصصة فى تطوير الإدارة المحلية بالعالم.

وقال إن الوزارة ستستمر فى تدريب مجموعة جديدة من كوادر "حياة كريمة" الأسبوع القادم، حيث سيتم تدريب 32 من رؤساء المراكز والمدن بمحافظات أسيوط وسوهاج والوادى الجديد، على إدارة التغيير والموارد الذاتية المحلية والقوانين التى تنظمها وأنواعها.

وأضاف أن هذا البرنامج التدريبى يهدف إلى تطبيق حزم الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، وتحسين أداء العاملين بالإدارة المحلية على مختلف مستوياتهم الوظيفية، وتقديم الخدمات للمواطنين بأعلى جودة، قائلا إن الوزارة مستمرة خلال العام المالى الحالى فى تنفيذ الخطة التدريبية للكوادر التى تعمل فى قرى "حياة كريمة" فى إطار أكبر برنامج تدريبى شامل لهم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

ووجه وزير التنمية المحلية القائمين على دورة "إدارة التغيير والموارد الذاتية المحلية والقوانين التى تنظمها وأنواعها" بالتركيز على عدة موضوعات محورية، منها كيفية حصر وتحليل وإدارة أدوار ومصالح الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، ودراسة تجربة تنمية الموارد المالية المحلية الذاتية التى تم تنفيذها فى قنا وسوهاج فى المحافظات المشاركة فى التدريب، وأساليب تنمية الموارد المالية المحلية الذاتية بالمحافظات وتنميتها، مع دراسة أهم القوانين التى نظمت عملية جلب الموارد المالية للمحافظات.

وفى ذات السياق، قال وزير التنمية المحلية إن الأسبوع التدريبى الثانى للخطة التدريبية للمحليات، والمنفذ بمركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل، يتضمن 4 دورات تدريبية تخصصية تستهدف تدريب 120 شخصا من مختلف المحافظات، وهى: "دورة تنمية مهارات القيادات فى مجال المتابعة والتقييم والإدارة بالنتائج، وتستهدف رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء، ودورة تطوير مهارات الإدارة الهندسية للعاملين بالإدارات الهندسية بالمحليات، ودورة تطوير مهارات فرق المتابعة والتفتيش ووضع المؤشرات وصياغة وعرض التقارير، ويشرف على التدريب فيها بالتنسيق مع مركز سقارة، قطاع التفتيش والمتابعة والتقييم بالوزارة، وتستهدف العاملين بإدارات التخطيط والمتابعة والخطة والموازنة، إضافة إلى دورة تطوير مهارات العاملين بإدارات السياحة وتنشيط السياحة والمصايف فى المحافظات.

من ناحية أخرى، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم، بانتهاء فعاليات دورات الأسبوع التدريبى الأولى، وتم خلاله تنفيذ 5 دورات هى "إدارة التغيير والموارد الذاتية المحلية والقوانين التى نظمتها وأنواعها"، ودورة تنمية مهارات القيادات فى مجال أملاك الدولة والإدارة الهندسية، ودورة تطوير مهارات وإدارة منظومة التدريب، ودورة تطوير مهارات وإدارة منظومة مشروعات إدارة المواقف والساحات وانتظار السيارات، ودورة تطوير مهارات المراكز التكنولوجية فى مجال التخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقى ردود الفعل، واستفاد منها 150 متدربا من جميع المحافظات.