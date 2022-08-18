محافظ الفيوم يشهد تكريم أوائل الإعدادية والثانوية

جدة - نرمين السيد - شهد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، حفل تكريم أوائل الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، الذى نظمته مؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع المحافظة، حيث قام بمنح الطلاب المتفوقين جائزة الدكتور "محمد سعداوى" للتفوق العلمى ومبالغ مالية، وسط فرحة عارمة سيطرت على جموع الحاضرين.





جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، وسماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور محمد سعداوى الأستاذ المتفرغ بمعهد التبين للدراسات المعدنية التابع لوزارة التجارة والصناعة، وهانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية.

وقدم محافظ الفيوم، خالص التهنئة للطلاب المتفوقين، مطالبا إياهم بمواصلة مشوار التفوق والتميز وبذل المزيد من الجهد، للحفاظ على النجاح الذى حققوه، وجنى ثمار هذا التفوق فى حياتهم العملية، كما قدم الشكر للدكتور محمد سعداوى ابن الفيوم على هذه المبادرة الطيبة التى تحث أبناءنا الطلاب على الطموح والتنافس بالتوازى مع التفوق العلمى.

وأكد أهمية الاطلاع على مختلف العلوم والمعارف، لإدراك ما يدور حولنا من أحداث، فالمنافسة فى المجالات العلمية أصبحت اليوم قوية بين مختلف الدول، فى ظل التوجه العالمى للتحول الرقمى، مؤكدا أن طلاب العلم هم الأمل لمصرنا الغالية فى مستقبلها المشرق.

وثمن الأنصارى دور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى العمل جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بكافة القطاعات الخدمية والتنموية ودفع عجلة التنمية إلى الأمام وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة التى ينشدها.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن جائزة الدكتور "محمد سعداوى" جائزة مالية سنوية تمنح للطلاب المتفوقين أوائل الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بالمدارس الحكومية بمحافظة الفيوم، لافتا إلى أن قطاع التعليم بالمؤسسة، أطلق عدة مبادرات منها "أطفال مصر مستقبل مصر" ومبادرة تدريب 100 ألف خريج على احتياجات سوق العمل، ومبادرة "تكافؤ" لدعم أوائل الشهادات العامة من غير القادرين فى كافة أنحاء مصر للحفاظ على نبوغهم الدراسى.