حلقة سمك الإسكندرية.. حكاية تطوير تأخر 200 عام (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى هذا السياق تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مشروع تطوير حلقة السمك بمدينة الإسكندرية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ومحمد الشريف محافظ الاسكندرية، ونائبا المحافظ الدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر.
وأكد رئيس الوزراء، أهمية هذا المشروع الذى يقوم على زيادة العائد الاقتصادى لحلقة السمك، وتطويرها بشكل حضارى، مع الحفاظ على القيمة التراثية لمبانى الحلقة التاريخية، على النحو الذى يعكس القيمة الحضارية لمدينة الإسكندرية.
وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن المشروع يستهدف الارتقاء بحلقة الأسماك مـن خلال إيجاد مشروع تنموى يتناسب والقيمة الحضارية والاقتصادية للموقع، ينظم حركة العمل، ويحقق عائدا اقتصاديا خلال مدى زمنى عامين ونصف، وكذا درء المخاطر البيئية الحالية والناتجة من العمل العشوائى بحلقة الأسماك، فضلاً عن توفير فرص عمل متميزة بالموقع، بالإضافة إلى توفير خدمات جديدة تتناسب واحتياجات التجار والصيادين، مثل: ثلاجات للأسماك، ومنافذ بيع متميزة، وغيرها.
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