عاجل- التحالف الوطنى يطلق المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية (صور)

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وتأتى هذه المبادرة فى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتمكين ذوى الهمم، وتحت مظلة كيانات التعليم المختلف، وذلك بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية الأورمان وجامعة الزقازيق، حيث تم تسليم 89 جهاز كمبيوتر محمول (لاب توب) لذوى الإعاقة البصرية بقاعة الاحتفالات بكلية العلوم ذوى الإعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية.
جاء ذلك بحضور كلا من: عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، وصلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى بالسياسات الاجتماعية، وعبدالحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية وسيد رحب مدير فرع الأورمان بالشرقية.
وتأتى مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية لدعم الطلاب الذين يواجهون ظروفا خاصة، وتعد هذه المبادرة تأكيدا على الدور المهم والحيوى لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، والعمل جنباً إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية والدعم اللازم لهم.
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