رئيس هواوى لوزير القوى العاملة: نهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للمواهب

جدة - نرمين السيد - التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بوفد من شركة هواوى للتكنولوجيا برئاسة اندى ديو ين نائب الرئيس التنفيذى للموارد البشرية لمنطقة شمال إفريقيا، لمناقشة التعاون المشترك بين الوزارة والشركة.





أكد الوزير استمرار التعاون فى الملفات المشتركة، خاصة وأن توجه الدولة المصرية يهدف إلى تفعيل منظومة التحول الرقمى وزيادة الوعى التكنولوجى لدى الشباب خاصة، وأن وظائف المستقبل ستشمل اقتحاما التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى قطاعات الإنتاج المختلفة.

فى مستهل اللقاء رحب الوزير، بوفد الشركة الحضور، مؤكدا العلاقة الوطيدة التى تجمع وزارة القوى العاملة وشركة هواوى فى العديد من مجالات عمل الوزارة، وتطوير منظومة التدريب المهنى وفق أحدث الأساليب التدريبية العالمية بإضافة تدريب على النظم التكنولوجية للشباب الخريجين على وظائف المستقبل الرقمية وفق بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين.

وأوضح الوزير أن شركة هواوى لها العديد من الأعمال التى ساهمت فيها بالعمل مع الوزارة ، وخاصة تطوير مركز المعلومات، والتى تركت فيه بصمة واضحة من تحديث للنظم المعلوماتية وبرامج العمل وتطوير البنية الأساسية له، من أجل تحقيق أداء أفضل فى جميع ملفات عمل الوزارة.

وقال وزير القوى العاملة: إننا نمر بمرحلة التحول الرقمى فى مصر، والوزارة بشكل خاص، مشيرا إلى أن التعاون مع هواوى سيجعل العمل ينجز فى أسرع وقت وسيكون الناتج عظيما مع اعتبار عنصر الوقت مهما فى إنجاز هذا التعاون.

ومن جانبه قدم "اندى" التهنئة لوزير القوى العاملة على منصبه الجديد معربا عن سعادته بهذا اللقاء وقام باستعراض مجالات التعاون التى تمت الفترة الماضية مع وزارة القوى العاملة كجزء من التعاون الشامل بين الشركة والحكومة المصرية، مؤكدا أن الشركة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمى للمواهب فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال: إن الشركة تعمل على برنامج تدريب الشباب على عدد من البرامج المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واعتماد المتميزين منهم ليكونوا مدربين.