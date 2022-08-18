جامعة القاهرة تعلن موعد فتح باب الحجز لاختبارات القبول بـ4 برامج

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فى بيان صحفى، إن الامتحانات شهدت انضباطًا وهدوءًا حيث لم يتم رصد أى معوقات تؤثر على سيرها، مضيفًا أن أسئلة الامتحانات تم وضعها وفق المعايير التى أقرها مجلس الجامعة ما بين أسئلة موضوعية بنظام البابل شيت وأسئلة حل المشكلات، وأن مواصفات الورقة الامتحانية تطبق المعايير العالمية وتختبر القدرات المختلفة للطلاب، مشيرًا إلى أنه جارى تصحيح الامتحانات إلكترونيًا وإعلان النتائج فى أقرب وقت بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة.
وقال رئيس جامعة القاهرة، إن نظام التعليم المدمج يهدف إلى مواكبة متطلبات الجودة فى التعليم وقواعدها وفق أحدث أساليب التدريس والتقويم، والوفاء بمتطلبات التطورات العالمية فى مجال التعليم عن بعد، مضيفًا أن الجامعة قطعت شوطا كبيرا فى تطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمواكبة متطلبات جودة العملية التعليمية.
من جانبه قال الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج، إن المركز يبدأ يوم السبت الموافق 20 أغسطس فتح باب الحجز لاختبارات القبول للطلاب الجدد الراغبين فى الالتحاق بالترم الأساسى الجديد سبتمبر 2022 ببرامج التعليم المدمج فى التجارة والآداب والطفولة المبكرة ودار العلوم.
جدير بالذكر أن التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج بالجامعة يعد أحد أهم الإنجازات التى تحققت فى جامعة القاهرة منذ نهاية عام 2017 حيث يعتبر نظام التعليم المدمج من أفضل المسارات التعليمية التى تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة فى نظام واحد مدمج يجمع بين التعليم التقليدى الذى يضم المحاضرات التقليدية فى قاعات الدراسة والتعليم الإلكترونى عن طريق المنصة الالكترونية بلاك بورد ذات المواصفات الدولية.
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