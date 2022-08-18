البيئة: إطلاق جائزة لمواجهة التغير المناخى فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز شئون البيئة ومركز تحديث الصناعة ومؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، لإطلاق وتنفيذ جائزة مواجهة التغير المناخى فى إفريقيا، بهدف تشجيع كافة القطاعات من أصحاب المصالح لاتباع نهج صديق للبيئة وتخفيف ومعالجة وطأة التغير المناخى وتطبيق مبادرات قائمة على الابتكارات فى مجال العلوم والتكنولوجيا لدعم إجراءات مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.





ووقع المذكرة كل من الدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والمهندس محمد عبدالكريم بصفته المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، والدكتورة ريم عبدالمجيد رئيس مجلس أمناء مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير.

وأكدت وزيرة البيئة، أن هذا التعاون يأتى فى إطار حرص وزارة البيئة على تشجيع الابتكارات والمبادرات من مختلف الجهات سواء الحكومية أو المجتمع المدنى، لتحقيق دمج حقيقى لبعد تغير المناخ فى مختلف قطاعات التنمية، وتشجيع المشاركة المجتمعية وخاصة فى إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، لنقدم للعالم نموذجا مصريا مميزا يقوم على إشراك كافة الأطياف من خلال حوار وطنى شامل، يتيح الفرصة لإبراز لتقديم الرؤى والابتكارات المختلفة.

ولفتت إلى أن مصر تستضيف مؤتمر المناخ COP27 نيابة عن القارة الإفريقية، تسعى لتحقيق مصالح كافة الدول الأطراف وخاصة الإفريقية والنامية التى تعد أكثر تأثرا بتغير المناخ، وتعزيز التعاون الإفريقى المشترك لمواجهة آثار تغير المناخ كتحدى كبير يواجه القارة، ومن هنا يأتى إطلاق الجائزة فى دول الأعضاء للكوميسا لتشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لإفريقيا والعالم ككل، تكاملا مع رؤية الكوميسا لتكوين وحدة متكاملة على الصعيد الدولى اقتصاديا والارتقاء بقضايا تكنولوجيا المعلومات والصناعة والطاقة واستدامة البيئة والموارد الطبيعية، حيث سيتم عرض نتائج الجائزة وتكريم الفائزين خلال فعاليات مؤتمر الأطراف بشرم الشيخ للمناخ COP27.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الجائزة فى 4 مجالات وهى: تكنولوجيات تغير المناخ والتخفيف والتكيف للشركات الكبيرة والمتوسطة، والنمو الأخضر للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر والناشئة التى تقودها سيدات، التمويل الأخضر للبنوك والمستثمرين، تعليم المناخ للشباب فى الجامعات، المراكز البحثية والمؤسسات غير الهادفة للربح، مشيرة إلى أن الجائزة تستند على قدرة المتسابقين على إظهار التأثير والابتكار وقابلية التوسع.

وسيقوم جهاز شئون البيئة تبعا لمذكرة التفاهم بتقديم الدعم الفنى والدعم اللوجيستى من خلال وضع المعايير الفنية لتقييم الجائزة، والمشاركة بالخبراء والترويج للجائزة عبر موقع الوزارة، وإدراج حفل توزيع الجائزة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، وتنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للشباب والمتطوعين، بينما يقوم مركز تحديث الصناعة بالتواصل والتشبيك مع الشركاء فى القطاعين الصناعى والتجارى فى الدول الأعضاء فى الكوميسا من مجالس الأعمال وغرف الصناعة والتجارة، والترويج للجائزة عبر موقع المركز والمجتمع الصناعى، والمراكز البحثية المختلفة، وتقوم مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير بإنشاء وإدارة الموقع الالكترونى للجائزة، والتواصل مع الأطراف المختلفة.