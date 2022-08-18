القصير: المرحلة المقبلة تحتاج تكثيف العمل والتواجد الدائم مع المزارعين

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير أهمية التعاون والعمل الجماعى بين جميع قيادات الوزارة ومديرى المديريات فى المحافظات، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تحتاج لتكثيف العمل وبفكر مختلف والتواجد الميدانى الدائم مع المزارعين.





جاء ذلك خلال اجتماع لوزير الزراعة مع مديرى مديريات الطب البيطرى والزراعة بالمحافظات، عبر "الفيديو كونفرانس"؛ لمتابعة سير العمل فى العديد من الملفات المهمة.

وشدد الوزير على ضرورة متابعة المحاصيل الصيفية الاستراتيجية، وخاصة القطن والذرة والأرز، وإجراء الحصر الدقيق للمساحات المنزرعة فعليا من على أرض الواقع، وأيضا متابعة تنفيذ الزراعة التعاقدية فى محصول الذرة خاصة بعد الإعلان عن الأسعار المحفزة لتوريد المحصول لمصانع الأعلاف.

كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لملف التعديات على الأراضى الزراعية، والمرور الدائم على الأحواض، وإزالة أى حالة تعد فى المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعدين، لافتا إلى أن توجيهات وتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى أنه لا تهاون مع أى متعد، باعتبار الحفاظ على الرقعة الزراعية أمنا قوميا.

وشملت تكليفات وزير الزراعة لمديرى المديريات الزراعية، ضرورة الرقابة على ملفى الأسمدة والمبيدات، وكافة مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة توزيع التقاوى مبكرا وقبل موسم الزراعة بوقت كاف، والتوسع فى إقامة الحقول الإرشادية، وكذلك ضرورة تكثيف حملات التوعية بمنظومة التحول للرى الحديث، وتعريف المزارعين بالفوائد التى تعود عليهم من اتباع نظم الرى الحديثة، فضلا عن العمل على تيسير الإجراءات على المزارعين، للتحول إلى النظم الحديثة للرى.

ولفت الوزير إلى ضرورة تحديث نظم الرى فى كافة المساحات المنزرعة بالجهات التابعة للوزارة، ومنها مزارع قطاع الإنتاج والمحطات البحثية، حتى تكون نماذج يتم الاسترشاد بها، كذلك سرعة الانتهاء من توزيع كارت الفلاح، وأيضا متابعة الأصول التابعة للوزارة لتحقيق أقصى استفادة منها.

ووجه وزير الزراعة، مديرى مديريات الطب البيطرى بضرورة متابعة حملات تحصين الماشية ضد الأمراض والأوبئة، مع التأكد من توافر الأمصال واللقاحات البيطرية، واستكمال حصر وتسجيل وترقيم الثروة الحيوانية، وكذلك متابعة مراكز تجميع الألبان، ومشروع البتلو، والتوعية بأهمية الاشتراك فى صندوق التأمين على الماشية ونشر ثقافة التلقيح الاصطناعى وتحسين السلالات.