رئيس مدينة الأقصر يتابع سير العمل بمنظومة اشتراطات البناء الجديدة والتراخيص

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده، اليوم الخميس، بحضور الدكتورة جميانة داود يوسف مدرس بقسم الهندسة المعمارية كلية هندسة جامعة جنوب الوادى، والمهندسة هبة أحمد عاشور مهندس معمارى بمركز الاستشارات الهندسية كلية هندسة جامعة جنوب الوادى، ومسؤولى منظومة التراخيص بمحافظة قنا والأقصر.
وتناول الاجتماع الوقوف على آخر إجراءات منظومة تراخيص البناء على الاشتراطات البنائية الجديدة، وما تم اتخاذه حيال بعض المعوقات بشأن الربط بين المركز التكنولوجى بمدينة الأقصر ومكتب الاستشارات الهندسية بجامعة جنوب الوادى، وبحث ودراسة أفضل السبل لتفادى بعض الملاحظات على المنظومة الجديدة، وموقف طلبات استئناف الأعمال بالنسبة للتراخيص التى سبق فحصها من قبل لجنة مراجعة التراخيص.
من جانبها، أفادت الدكتورة جميانة داوود يوسف، أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بيانات صلاحية منذ بدء منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة 75، وتم الانتهاء من 63 طلبا، كما تم تقديم تراخيص أعمال بناء بعدد 14 رخصة فى قيد الاستيفاء من الجامعة.
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