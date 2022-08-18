وزير الإنتاج الحربى: حريصون على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوطين الصناعة

جدة - نرمين السيد - وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى، وفقا لبيان صحفى، إلى أن هذا الاجتماع يأتى مع بداية توليه للحقيبة الوزارية بهدف مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالملفات التى تضطلع بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها.

وأكد فى بداية اللقاء على بذل أقصى جهد لاستكمال مسيرة البناء والتنمية بقطاع الإنتاج الحربى والتى تم البدء فيها على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أنه يؤمن أن خبراته المهنية السابقة وإطلاعه عن قرب على ملفات الوزارة تساهم فى العمل مباشرةً؛ لاستكمال متابعة مختلف تلك الملفات والمشروعات التى تنفذها الجهات التابعة والتى يعتبر تنفيذ بعضها بمثابة تكليفات رئاسية.

وأوضح الوزير محمد صلاح أنه سيتم خلال الفترة المقبلة استكمال السير على المخططات الموضوعة للوزارة فى إطار كونها صرح صناعى وطنى عملاق يشارك فى بناء الجمهورية الجديدة من خلال دورها الهام كركيزة أساسية للتصنيع العسكرى فى مصر إلى جانب دورها المدنى الهام كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال المشاركة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية المختلفة.

وأضاف أنه من ناحية أخرى سيتم العمل على تطوير الخطط الموضوعة للوزارة لإحداث طفرة صناعية والدخول فى مجالات جديدة مع مراعاة أن ترتكز كل تلك الخطط على الالتزام بالقيم الأساسية التى يقوم عليها العمل فى الإنتاج الحربى مثل العمل بروح الفريق ونقل المعرفة وتمكين الشباب والالتزام بالإبداع والابتكار والتطوير المستمر وزيادة الإنتاجية والسعى إلى تحقيق أقصى معدلات الجودة سواء فى المنتجات العسكرية أو المدنية لشركات الإنتاج الحربى.

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربى، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لنهو المشروعات التى يتم المشاركة فى تنفيذها وذلك بأعلى جودة مطلوبة وعلى رأسها المشروعات الجارى تنفيذها فى إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ "COP27" من أجل المساهمة فى ظهوره بالشكل الذى يليق بمصر ومكانتها.

كما شدد على ضرورة الالتزام ببذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن خاصةً فى ظل الأحداث الدولية التى اندلعت خلال الفترة الأخيرة وانعكست داخلياً على مختلف دول العالم ومنها مصر وفرضت العديد من التحديات التى تتطلب العمل الدؤوب والجهد المتواصل.

وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن توطين الصناعة فى مصر بشكل عام وزيادة المكون المحلى باعتبار أن الصناعة هى قاطرة التنمية مع الحرص على نقل الخبرات والتكنولوجيات المطبقة عالمياً ونقلها إلى الصناعة المحلية، وهو ذات الإتجاه الذى تتبناه وزارة الإنتاج الحربى لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكرى والمدنى إلى شركاتها التابعة.

من جانبه أوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، أن الوزارة حريصة على تطوير المصانع والوحدات التابعة بشكلٍ دائم وكذا الالتزام بالجداول الزمنية وتذليل أى تحديات قد تطرأ وذلك فى ضوء الدور الحيوى للوزارة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.

وأضاف أنه فى سابقة هى الأولى من نوعها يعد المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربى هو أول وزير يتولى الحقيبة الوزارية للإنتاج الحربى بعد شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وهو ما يعكس ثقة القيادة السياسية فى خبراته الممتدة.

وأضاف بكر أن الوزير أكد خلال الاجتماع أكد على أهمية تطوير وتدريب وتأهيل العنصر البشرى الذى تقوم عليه العملية الإنتاجية ووجّه بقيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد الاجتماعات الدورية مع العاملين والتواصل الجيد معهم لسماع مطالبهم والاستماع إلى مقترحاتهم لحل أى تحديات قد تطرأ على العمليات التصنيعية، كما شدد على أهمية الحفاظ على تحقيق التكامل بين شركات الإنتاج الحربى وبعضها البعض.

حضر اللقاء كل من الدكتور مهندس صلاح جمبلاط القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، المهندس محمد شيرين محمد شحاته رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، المهندس حسين لبيب مستشار الوزير لصناعة المركبات المدرعة، المهندسة دينا عبد المنعم مساعد الوزير للتطوير والمتابعة، المهندسة جانيت صبحى مساعد الوزير للشئون الفنية، المحاسب سمير سالم رئيس القطاعات المالية والاقتصادية، المهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.