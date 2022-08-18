انطلاق تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات (الرابط والكليات)

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022، لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





وفى هذا السياق، تبدأ اليوم الخميس المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات، بنفس ضوابط تنسيق المرحلة الأولى، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الإثنين 22 أغسطس وتستقبل 269 ألف طالب.

رابط تنسيق المرحلة الثانية

ويمكن الدخول على تنسيق المرحلة الثانية من هنا

وأوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى مؤتمر صحفى اليوم للإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية فى المرحلة الثانية من التنسيق سيكون 246 درجة فأكثر بنسبة 60%، ويكون الحد الأدنى للشعبة الأدبية فى المرحلة الثانية 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05 %.

الأماكن الشاغرة فى المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات من هنا

وعقد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مؤتمرا صحفيا، أمس الأربعاء؛ لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

الجامعات الأهلية

وأعلنت وزارة التعليم العالى بدء الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة العام الدراسى الجديد 2022 -2023، فضلا عن الاهتمام بالشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية المرموقة، والبرامج الدراسية البينية، والبرامج الدراسية الجديدة، واستجابتها لاحتياجات سوق العمل، والتصنيف الدولى للجامعات المصرية.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الوزير وجه باستمرار الجامعات فى المشاركة المجتمعية، من خلال القوافل الطبية، والبيطرية، والزراعية والندوات التثقيفية، والفعاليات والأنشطة المختلفة.

كما وجه الوزير بأهمية استمرار جهود الجامعات استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد 2022/2023، وسرعة الانتهاء من كافة عمليات الصيانة للمبانى، والمدرجات، والقاعات الدراسية، والمعامل، وكذلك المدن الجامعية، والتأكيد على معايير السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية.