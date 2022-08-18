قرار جمهورى بشراكة مع فرنسا لدعم إصلاح التأمين الصحى

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار رقم 123 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق شراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فنى لدعم إصلاح التأمين الصحى الشامل فى مصر والموقع بتاريخ 16 سبتمبر 2021.





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