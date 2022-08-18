جولة مدبولى بالمشروعات التنموية فى الإسكندرية تتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان "مدبولى يجرى جولة تفقدية بالمشروعات التنموية فى الإسكندرية.. 86 مشروعا ضمن مبادرة حياة كريمة تخدم 135ألف شخص فى برج العرب"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أجرى جولة تفقدية أمس إلى محافظة الإسكندرية، تلك التى استهلها بتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أبو صير التابعة لمركز برج العرب.

وأضافت الأهرام أن رئيس مجلس الوزراء استمع إلى شرح حول مشروعات حياة كريمة ، التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمحافظة الإسكندرية، إذ أكد اللواء أشرف حسنى مساعد رئيس الهيئة، أن الهيئة تنفذ 86 مشروعاً ضمن المبادرة الرئاسية فى 4 قرى و45 تابعا بمركز برج العرب بالإسكندرية، تخدم نحو 135 ألف شخص من أبناء المركز.

وفى هذا الصدد أثنى رئيس مجلس الوزراء على حجم ما يتم بذله من جهود لإتمام تنفيذ المشروعات المهمة فى هذا القطاع الحيوى، مؤكداً أهمية سرعة الانتهاء من أعمال الرصيف، ودخوله الخدمة وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء خلال جولته بالمبنى معمل البلاستيك القابل للتحلل، والذى يدعم استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر المناخ العالمى COP27، وكذلك معمل الحبوب، حيث يعد المعملان ضمن منظومة المعامل المركزية بالميناء.

كما شملت الجولة تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه محطة 55 تحيا مصر، واستمع إلى شرح من اللواء بحرى عبد القادر درويش، رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، ثم توجه الدكتور مدبولى لتفقد سير العمل بمشروع تطوير كبارى هويس المالح.

وفى ختام جولته بميناء الإسكندرية، قام رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه بالمرور على مشروع إنشاء رصيف (85 / 3)، والذى يأتى تنفيذه ضمن محطة متخصصة لتداول الغلال والبضائع والأخشاب. كما تفقد مدبولى، مشروع تطوير حلقة السمك، مؤكدا على أهمية المشروع الذى يقوم على زيادة العائد الاقتصادى.

وتحت عنوان "نتيجة أولى تنسيق تكشف ارتفاع الحدود الدنيا لكليات العلمى وانخفاض الأدبى"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اعتمد أمس نتائج المرحلة الأولى لتنسيق قبول الناجحين فى الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد العليا. حيث كشفت النتائج عن توقف الحد الأدنى لقبول طلاب علمى علوم بكليات الطب البشرى عند 375.6 درجة بنسبة 91.60%، فيما توقف الحد الأدنى للقبول بكليات طب الفم والأسنان عند 374.5 درجة بنسبة 91.34%، وتوقف الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى عند 372 درجة بنسبة 90.73%، وتوقف الحد الأدنى لكليات الصيدلة عند 369 درجة بنسبة 90%.

وأشارت الأهرام إلى توقف الحد الأدنى لقبول طلاب شعبة علمى رياضة بكليات الهندسة عند 343 درجة بنسبة 83.65 %، وذلك بارتفاع 16 درجة عن الحد الأدنى للعام الماضى، حيث شغل طلاب المرحلة البالغ عددهم 15ألفا و220 طالبا جميع الأماكن المخصصة بتلك الكليات خلال المرحلة، كما تم ترشيح عدد من طلاب المرحلة لكليات الحاسبات والمعلومات.

وفيما يخص طلاب الشعبة الأدبية توقف الحد الأدنى للقبول بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية عند 340 درجة بنسبة 82.92%، وتوقف الحد الأدنى للقبول بكليات الألسن عند 329 درجة بنسبة 80.24% فيما توقف قبول طلاب شعبة الأدبى بكليات الإعلام عند الحاصلين على 316درجة بنسبة 77.03%، وتوقف الحد الأدنى لكليات الآثار عند 315 درجة بنسبة 76.82%، واستقر الحد الأدنى لقبول طلاب الشعبة بكليات الفنون الجميلة عند 282درجة بنسبة 68.78%.

وتحت عنوان "بعد قبول اعتذاره عن عدم الاستمرار بمنصبه.. طارق عامر مستشارًا لرئيس الجمهورية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر قرارًا بتعيين طارق عامر، محافظ البنك المركزى، مستشارا لرئيس الجمهورية، بعد قبول اعتذاره عن عدم الاستمرار فى منصبه. وقدم الرئيس الشكر للمحافظ على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسئولية البنك المركزى.

وقال عامر إن الاعتذار جاء لإتاحة الفرصة للآخرين من أجل استكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وفى صحيفة "الجمهورية"، وتحت عنوان "الداخلية "يد" تكافح الجريمة و"يد" تخفف الأعباء عن المواطنين"، أكدت وزارة الداخلية استمرار تفعيل مبادرة كلنا واحـد.. معك فى قريتك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطنى القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وذكرت الوزارة أنها واصلت توجيه القوافل الطبية والإنسانية إلى عدد من القرى بنطاق محافظتى الفيوم والدقهلية لتقديم كافة أوجه الرعاية والـدعـم للمواطنين وأنه تم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وتحت عنوان "صرف زيادات الدعم التموينى الشهر المقبل زجاجة زيت و3 كيلو سكر وأرز وعبوة مكرونة لكل فرد بالبطاقة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة التموين أعلنت بدء صرف الزيادات الجديدة فى السلع التموينية على بطاقات الدعم اعتبارا من أول الشهر المقبل وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للأسر الأولى بالرعاية فى إطار الإجراءات الخاصة للتيسير على المواطنين ومساعدتهم على مواجهة التحديات وارتفاع أسعار السلع فى البورصات العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت "الأخبار" أن الزيادات الجديدة تتضمن صرف سلع بما يعادل قيمة الدعم الإضافى والذى يصل إلى 100 جنيه للأسرة الواحدة و 200 جنيه لأسرتين أو 3 اسر و 300 جنيه لأكثر من 3 اسر من المواطنين الأولى بالرعاية على بطاقة الدعم لتوفير الحماية الاجتماعية لهم ويستفيد من الزيادة حوالى 36 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين من الأسر الأولى بالرعاية والأقل دخلا وأصحاب معاشات تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى و العمالة الموسمية.

وأصـدر د.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بتنفيذ قواعد صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم وعمليات صرف السلع للمواطنين بعد الزيادة الجديدة والتى يستمر صرفها لمدة 6 أشهر.

وتحت عنوان " التعليم تعلن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفنى"، ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت الاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفنى والارتقاء به عالميًا، والتحول نحو تعليم فنى أفضل TE 2.0 لتلبية احتياجات سوق العمل، وتحسين جودته بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بإصلاح التعليم الفنى فى مصر.

وتحت عنوان "سمير يناقش تحديات الصناعة مع الجنة النواب"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أكد أهمية تحقيق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يسهم فى تنفيذ مستهدفات خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيرا إلى حرص الوزارة على التعاون الدائم مع المجالس النيابية نظرًا لدورها الرئيسى فى إصدار التشريعات وإقرار القوانين الداعمة للاقتصاد القومى.

وأوضـح الوزير أهمية تكاتف جهود كافة أجهزة الدولة لزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى والذى يبلغ حاليا 11.7% وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات فى قطاعات صناعية جديدة وزيادة الاستثمارات فى المـشـروعـات الـقـائـمـة.

وأشـار وزير التجارة والصناعة إلى أن الـوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تيسير إجراءات التراخيص وتفعيل الآلية التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا بشأن الأراضى الصناعية بالإضافة إلى العمل على إيجاد آليات تمويلية للتوسعات الاستثمارية الجديدة بمختلف القطاعات الصناعية بهدف استغلال الطاقات الإنتاجية للمصانع بصورة كاملة.