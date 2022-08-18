وزير الأوقاف يعتمد 87 محفظة جديدة لـ مقارئ السيدات (أسماء)

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إنه وافق على اعتماد 87 من الواعظات والمحفظات المعينات والمعتمدات، وعضوات هيئة التدريس ومعاوناتهن، والواعظات خريجات أكاديمية الأوقاف "نظام الدورات المتكاملة" لعضوية مقارئ السيدات.

مقارئ السيدات فى المحافظات

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد أعلن مساء أمس الأول الثلاثاء، عن قرار جديد بشأن تمكين المرأة، ومنحها حقوقها المنوطة بها.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه أول 4 مقارئ للسيدات من الواعظات والمحفظات وعضوات هيئة التدريس، بمحافظات "الشرقية – الغربية – المنوفية – الإسكندرية".

وأضاف الوزير: "فى إطار جهود وزارة الأوقاف فى العناية بالقرآن الكريم وأهله، وتفعيلًا لدور المرأة فى المجتمع، لأول مرة السيدات شيخات لمقارئ القرآن الكريم ، تم اعتماد أول أربع مقارئ للسيدات من الواعظات والمحفظات وعضوات هيئة التدريس، بمحافظات "الشرقية – الغربية – المنوفية – الإسكندرية"".

وتابع وزير الأوقاف: "تعقد المقرأة يوم السبت من كل أسبوع عقب صلاة العصر بمصلى السيدات، بدءا من السبت المقبل الموافق 20 أغسطس 2022".