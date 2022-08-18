الحلف بالمصحف الشريف.. الإفتاء تكشف الحكم

جدة - نرمين السيد - وقالت على موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت، نصا: "إنَّ الحلف على المصحف يمين بالله تعالى، حيث قال جمهور العلماء "ولا يخفى أنَّ الحلفَ بالمصحف الآن متعارف فيكون يمينًا.. وقال العينى: لو حلف بالمصحف أو وضع يده عليه أو قال: وحق هذا فهو يمين، ولا سيّما فى هذا الزمان الذى كثر فيه الحلف".

الحلف بالمصحف

وأضافت الإفتاء: "حكم اليمين المنعقدة شرعًا أنها تجب فيها الكفارة إذا حنث الحالف فى يمينه، وكفارة اليمين هى المنصوص عليها فى قوله تعالى: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِى أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ".

واشارت إلى أن الكفارة تجب على الحلف بالمصحف، وهى عبارة عن إطعام 10مساكين، ويجزئ فى إطعامهم ما يجزئ فى الفطرة بأن يعطى كلًا منهم نصف صاع من قمح أو صاع من تمر أو شعير، والصاع قدحان وثلث بالكيل المصرى، وأجاز الحنفية إعطاء القيمة؛ فإنها أنفع للفقير، فإن لم يطعم عشرة مساكين فيجب عليه كساؤهم بأن يعطى كلّ مسكين ثوباً، وأدناه ما تجوز فيه الصلاة؛ فإن لم يقدر لا على الإطعام ولا على الإكساء فيجب عليه شرعًا صيام ثلاثة أيام متتابعات، وهذا إذا كان الحال كما ذُكِر بالسؤال.

حكم الحلف بالمصحف

ومن جانبه، قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن الحلف بالمصحف جائز شرعاً، لأنه حلفٌ بكلام الله تعالى الذى هو صفة من صفاته.

وأضاف، أن الحلف بالمصحف يعتبر يمينا منعقدة عند جمهور العلماء ومن حنث فى يمينه فعليه الاستغفار والكفارة وهى، إما أن تكون بإطعام 10 مساكين من وسط الطعام الذى يُطعم أهله، أو كسوتهم للرجل قميص وإزار، وللمرأة جلباب وخمار، أو تحرير رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإذا لم يجد شيئاً من ذلك صام 3 أيام.

واستشهد بقول الله تعالى: "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" سورة المائدة:89.