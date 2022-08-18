تبقى الرطوبة على ما هى عليه.. تفاصيل الطقس لمدة 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن درجات الحرارة تبقى خلال هذه الفترة فى المعدلات الطبيعة، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 34 درجة، وتظل الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت: "يزداد الإحساس بحرارة الطقس؛ بسبب زيادة الرطوبة وتؤدى إلى تكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والى القاهرة، مع نشاط للرياح على بعض الأنحاء وعلى فترات متقطعة".

طقس اليوم الخميس

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية حار رطب على باقى الأنحاء.

وأكدت الأرصاد استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين إلى أربع درجات مئوية.

توقع الخبراء وجود شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.