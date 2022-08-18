استرداد مساحات جديدة من أملاك الدولة ضمن الموجة 20 بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ، فى بيان اليوم، إن استرداد حق الدولة فى مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة، مطالبا بالتنسيق بين جهات الولاية والجهات المعنية بتنفيذ الحملات.

وأضاف أنه خلال اليوم الخامس من المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضى الدولة تم تنفيذ 6 قرارات لإزالة التعديات على أراضى الدولة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى الواقعة على مصرف 4/3 بهندسة صرف طه الأمين بنطاق حى العامرية ثان.

وفى سياق متصل، قامت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام بمحافظة الإسكندرية، بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن، وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء، لتنفيذ قرارات الإزالة، لجميع التعديات بكل قوة وحزم.

كما تابعت نتائج الحملات اليومية مشددة على جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء، بأهمية المرور على الأراضى، التى تم تنفيذ الإزالات بها، لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

من جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولى رئيس جهاز حماية أملاك الدولة، إلى أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة مستمرة بشكل يومى، حيث تم تنفيذ إزالة التعديات على أراضى الدولة التابعة لوزارة الموارد المائية الواقعة على مصرف 4/3 بهندسة صرف طه الأمين حى العامرية ثان وتم استرداد مساحة 2 فدان و9 قراريط و43ر3 سهم.