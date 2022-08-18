تعليم الجيزة: 30 لجنة لإجراء امتحانات الدور الثانى بالثانوية العامة

وقال سلومة، فى تصريح اليوم الأربعاء، إن إجمالى عدد المتقدمين بلغ 24 ألفا و315 طالبا وطالبة موزعين على 30 لجنة على مستوى المحافظة الجيزة و16 مركز توزيع أسئلة وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والحماية المدنية وشرطة النجدة للتأمين الكامل لأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحان، موضحا أنه تجهيز 44 استراحة منها 23 استراحة رجال، 21 واستراحة سيدات.
وأضاف أنه بالتنسيق مع مديرية الصحة تم توفير طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة من لجان سير الامتحانات.
كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى لحل أى مشكلة، موجها مديرو عموم الإدارات التعليمية بضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة.
ووجه سلومة بعدم دخول الطلاب داخل اللجان بأى أجهزة إلكترونية مثل الهواتف، السماعات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميا وعقب الانتهاء من أداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع.
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