غلق وإنذار 84 منشأة صحية بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية الدكتور شريف مكين، إن جهود الإدارة وفريق العمل بالمحافظة كثفت حملاتها، خلال يوليو الماضى، ما أسفر عن تنفيذ 12 قرار غلق لمنشآت صحية مخالفة، وتحرير نحو 72 إنذارا بالمخالفات، كما تم خلال نفس الفترة إصدار تراخيص لـ 80 منشأة خاصة جديدة.





يأتى ذلك فى إطار حرص محافظة الدقهلية على تقديم أعلى مستويات خدمة المرضى داخل وخارج مستشفيات الصحة تم شن حملات وجولات مكثفة خلال شهر يوليو الماضى استهدفت نحو 232 منشأة صحية خاصة على مستوى جميع مراكز وقرى المحافظة، تضمنت 168 عيادة خاصة، 56 مستشفى وعيادة تخصصية، ونحو 101من المراكز الطبية والمعامل، و7 محال لبيع النظارات. من جانبه، أكد الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر حرص الإدارة على تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من حصولها على التراخيص وتوافر الاشتراطات الصحية اللازمة وإحكام الرقابة عليها واتخاذ ما يلزم تجاه المخالف منها. وأضاف الدكتور أكرم عبدالمنعم وكيل إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات الصحية نفذوا جميع قرارات الغلق للمنشآت غير المرخصة والمخالفة للقانون والتى صدر لها قرار غلق وتزاول العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة.

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