التعليم العالى: لا تدخل بشرى فى مكتب التنسيق وتحديد الكلية يرتبط بالمنافسة

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





وفى ذات السياق، أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، أنه لا يوجد تدخل بشرى فى مكتب التنسيق، وأنه ويعطى الفرصة الكاملة لكافة الناجحين فى الثانوية العامة، مشيرا إلى أن تحديد الكلية يرتبط بالمنافسة ورغبة الطلاب أيضا.

وقال الدكتور عبد الغفار فى تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم الأربعاء - إن متوسط النتائج القديمة للطلاب كان أمرا غريبا مقارنة بما يحدث الآن، موضحا أن نتائج الطلاب العام الماضى والحالى أمر طبيعى حيث كان أكثر من 50% من طلاب الشعبية العلمية كانوا يحصلون سابقا على أعلى من 90%، وبالتالى القطاع الطبى كان يبدأ من 98%.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى إلى أن التطور والتقييم الآن أصبح الطالب الحاصل على مجموع 90% يدخل أى كلية، علما أن التنسيق فيه عدالة ولا يوجد تدخل بشرى ولا يوجد توزيع جغرافى بالجامعات الأهلية والخاصة.

وطالب المتحدث، طلاب الشهادات العربية والأجنبية بالتوجه إلى مكاتب التنسيق فى القاهرة والإسكندرية وأسيوط ابتداء من السبت المقبل، لمراجعة الشهادات، ثم دخولهم فى مرحلة تنسيق إلكترونية، موضحا أن اختصاص مكتب التنسيق هو التأكد من صحة الشهادات وتوثيقها فقط.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور عبد الغفار أنه بعد انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات سيتم فتح باب تقليل الاغتراب، مشيرا إلى أن التقديم على تقليل الاغتراب سيكون إلكترونيا بشكل كامل، موضحا "الطالب يتقدم بطلبه عبر النظام الإلكترونى الخاص بالتنسيق، ويكتب الطالب المكان الذى يرغب فى الانتقال له فى نفس التخصص العلمى الذى حدده فى التنسيق.. تقليل الاغتراب سيكون عادلا بين كافة الطلاب، وهو وسيلة من وسائل التى يمكن أن تسهل على الطالب وتقربه من محل سكنه والمحافظة التى يسكن فيها".

وكشف المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، عن تحسن عدد الطلاب الذين تقدموا لاختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التكنولوجية هذا العام، معلنا عن وجود تحول تدريجى وإيجابى نحو التعليم التكنولوجى وهذا أمر مفيد لسوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

وتابع "تم إعلان الحدود الدنيا لكافة التخصصات العلمية فى الجامعات الأهلية والخاصة "، مضيفا أنه سيتم الإعلان رسميا خلال الساعات المقبلة عن الموعد المحدد لتقديم الطلاب للالتحاق بالجامعات الأهلية، علما بأن الجامعات الأهلية الجديدة يتم الالتحاق بها بتنسيق إلكترونى فى مرحلة مستقلة.