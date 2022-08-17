نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل الإعلان عن تنسيق المرحلة الثانية …تعرف على موعد التسجيل في تقليل الاغتراب 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد ظهور نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة، تم قبول بعض الطلبة في كليات بعيدة عن أماكن إقامتهم، وهو ما جعل الكثير من الطلبة يبحثون عن تقليل الاغتراب الذي تتيحه وزارة التعليم العالي، وسوف نستعرض معكم كافة التفاصيل فتابعونا.

تقليل الاغتراب 2022

من المقرر أن يتم فتح باب التقديم في تقليل الاغتراب عقب الإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق، حيث سيتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب لطلبة المرحلتين الاولى والثانية معا، على أن يتم الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب في حدود النسبة التي حددتها الوزارة، والتي تبلغ 10% تبعا للطاقة الاستيعابية للكلية التي يرغب الطالب في التحويل لها، كما ستكون في حدود المنطقة الجغرافية أ ، على أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط.

رابط تقليل الاغتراب 2022

هذا ومن المقرر أيضا أن يتم فتح تقليل الاغتراب بعد الإعلان عن نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق وذلك بنفس القواعد التي ذكرناها بالنسبة للمرحلتين الاولى والثانية، على أن يتم التقديم على تقليل الاغتراب من هنا.

تنسيق المرحلة الأولى 2022

يذكر أن وزير التعليم العالي الدكتور محمد عاشور وزير أن عدد الطلبة الذين تم ترشيحهم في المرحلة الأولى بالنسبة للشعبة العلمية بلغ 37747 طالبا، بالإضافة إلى 242 طالب من المعاهد، أما عن الشعبة الأدبية فقد تم ترشيح 78827 طالبا، بالإضافة إلى 382 طالبا من المعاهد التابعة للوزارة.

وقد أكد وزير التعليم العالي عاشور أن مكتب التنسيق قد التزم بالرغبات التي قام الطلبة بتسجيلها على الموقع تبعا لأخر تحديث قاموا به قبل غلق باب التسجيل، وذلك في حدود القواعد والشروط، وبالإعلان عن نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق قد قام بتوزيع 117198 طالبا وطالبة في المرحلة الأولي، خلال الفترة التي تم الإعلان عنها، بينما لم يسجل 560 طالب رغباتهم في المرحلة الأولى.

هذا ومن المقرر أن يتم فتح باب المرحلة الثانية من التنسيق الخاص بالجامعات بداية من يوم غد الخميس 18-5-2022 ، وذلك بحد أدنى للشعبة العلمية 60% ، أما بالنسبة للشعبة العلمية فقد بلغ الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية 58% ، وسوف نتابع معكم كافة التفاصيل الخاصة بتقليل الاغتراب فور الإعلان عنها.