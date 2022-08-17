الأهلي يتعادل سلبيا مع إيسترن كومباني في الدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 أغسطس 2022 11:31 مساءً - تعادل فريق الأهلي مع إيسترن كومباني بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ‏ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري الممتاز.‏

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 62 في المركز الثالث بجدول الدوري، فيما ارتفع رصيد ايسترن كومباني إلى النقطة 29 نقطة في المركز السادس عشر.

سدد محمد محمود تصويبة من داخل منطقة جزاء ايسترن كومباني في الدقيقة الثامنة ولكن أبعدها الدفاع، كما سدد فراس بن عيفية تصويبة قوية في الدقيقة 12 ولكن مرت أعلى عارضة علي لطفي، فيما لعب حسام حسن مقصية في الدقيقة 15 ولكن مرتت بجوار القائم الأيمن لمرمى ايسترن.

ولعب حسام حسن رأسية في الدقيقة 19 بعد استقبال عرضية من الجبهة اليمنى ولكن أمسك بها عمرو حسام حارس مرمى ايسترن، وهدد زياد طارق مرمى ايسترن كومباني في الدقيقة 30 بتصويبة جيدة ولكن مرت أعلى عارضة مرمى عمرو حسام.

وصوب زياد طارق تصويبة رائعة جديدة في الدقيقة 32 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى ايسترن، واستمرت النتيجة بدون تغيير حتى نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وهدد كريم فؤاد مرمى ايسترن كومباني في الدقيقة 50 بهجمة مزدوجة بعدما سدد الكرة ولكن أبعدها عمرو حسام ثم لعبها مجددا ولكن أبعدها مدافع الدخان، وأهدر حسام حسن فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة 55 بعدما استلم تمريرة رائعة من محمد محمود الذي شن هجمة عنترية ودخل منطقة الجزاء وسددها بيسراه ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى ايسترن.

وهدد عماد ميهوب مرمى الأهلي في الدقيقة 59 برأسية ولكن أبعدها علي لطفي وارتطمت في القائم الأيسر وابتعدت عن مناطق الخطورة، وأجرى ايسترن كومباني تغييرين بنزول أحمد تمساح وعبد العزيز موسى في الدقيقة 60 بدلا من بن عيفية والطرابلسي.

وأجرى الأهلي أول تغييرات في الدقيقة 65 بنزول لويس ميكيسوني بدلا من محمد محمود، وفي الدقيقة 69 أجرى الأهلي تغييرين بنزول محمد هاني وأحمد عبد القادر بدلا من ميدو نبيل وزياد طارق، وسدد حسام حسن تصويبة في الدقيقة 74 ولكن أبعدها عمرو حسام.

وفشل عبد القادر في التعامل مع الكرة التي وصلته خلف دفاع ايسترن كومباني في الدقيقة 78 ولعبها تجاه المرمى ولكن أعدها عمرو حسام ولم ينجح في التعامل معها مجددا عبد القادر بسبب سقوطه على الأرض.

وتحصل حسام حسن على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 81 نتيجة الجذب من محمد الصالح ليتعرض مدافع ايسترن إلى الطرد المباشر بسبب افساد هجمة واعدة، قبل أن يستدعيه الفار لمراجعة القرار بداعي وجود ركلة جزاء ولكن الصباحي اعتمد قراره بانها ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء.

ولعب محمد أشرف تصويبة قوية في الدقيقة 86 من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء ولكن أبعدها عمرو حسام إلى ركنية، وأجرى الأهلي تغيير رابع بنزول أحمد سيد غريب في الدقيقة 87 بدلا من رامي ربيعة لتنشيط الشق الهجومي، وصوب محمد أشرف تصويبة في الدقيقة 89 ولكن مرت أعلى العارضة.

وتحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بسبب وجود لمسة بد على دفاع ايسترن كومباني ولم يستغلها لاعبي الأهلي حتى نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: ‏علي لطفي في حراسة المرمى ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم في الدفاع، وكريم فؤاد ومحمد فخري ومحمد أشرف وميدو نبيل في الوسط، ومحمد محمود وزياد طارق وحسام حسن في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وصلاح محسن ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر وأحمد سيد عبد النبي ومحمد نصير.

فيم جاء تشكيل ايسترن كومباني كالتالي: عمرو حسام في حراسة المرمى، ومحمد صالح، أحمد عبد الموجود "جودة"، صابر الشيمى، كمال عبد الواحد في الدفاع، ومحمد ناصر مودى، أحمد السيد متعب، أحمد حمزاوى في الوسط ، وفراس بن عيفية، محمد الطرابلسى، عماد ميهوب في الهجوم.