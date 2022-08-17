عاجل- وزير التنمية المحلية يغادر المستشفى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خروج اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، من المستشفى منذ قليل، وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.





وأكد قاسم فى تصريحات اليوم أن وزير التنمية المحلية غادر المستشفى، وتوجه إلى منزله، موضحا أن أطقم الحراسة والسائقين الذين أصيبوا معه فى الحادث مازالوا تحت الملاحظة وإجراء الفحوصات اللازمة. وكان وزير التنمية المحلية تعرض لحادث مرورى بعد ظهر أمس الثلاثاء، بطريق وادى النطرون أثناء ذهابه إلى مدينة العلمين الجديدة، قادمًا من مقر الوزارة بالدقى، وذلك لحضور اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. وأكدت الوزارة أمس، أنه على الفور تم نقل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى مستشفى العلمين النموذجى، حيث خضع لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته الصحية وتلقى العلاج اللازم.

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