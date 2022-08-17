محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال ازدواج مسار النقب الجديد

جدة - نرمين السيد - تفقد محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، سير العمل لازدواج الطريق بمسار النقب الجديد الذى تنفذه الهيئة العامة للطرق من الكيلو 60 وحتى الكيلو 66 بطريق الخارجة / أسيوط وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق حفاظا على سلامة مستخدميها؛ بحضور المهندس علاء عبد العال رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق بالمحافظة.





واطلع المحافظ - حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظة اليوم - على البرنامج الزمنى لتنفيذ ازدواج الطريق وخطة سير الأعمال مشيدا بما تم إنجازه وموجها بدفع معدلات التنفيذ والآداء؛ للانتهاء من ازدواج المسار الجديد الذى تم تعديله للحد من المنحنيات الخطرة والحوادث.

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